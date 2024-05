SIGURNO OKRUŽENJE ZA DECU Renoviran dnevni boravak u OŠ „Vasa Živković“

U Osnovnoj školi “Vasa Živković” u Pančevu školski boravka sasda izgelda kao nov i mnogo je lepši. Prema rečima direktorke Danijele Ivanovski cilj je bio da se renoviranjem prostora stvori sigurnije, podsticajnije okruženje za decu nakon završetka školskog dana. U boravku deca mogu da se opuste, socijalizuju i uče kroz različite aktivnosti, pod nadzorom stručnog osoblja.

-U našoj školi je ove nedelje opredelili smo se da radimo na vrednostima zajedništva prvenstveno škole i porodice. U ovoj nedelji odeljenske starešine su na času sa učenicima obrađivali teme vrednosti, zajedništva, porodice i prijateljstva a mi kao škola privodimo kraju akciju opremanja školskog boravka u saradnji sa roditeljima. Kao što ste mogli videti boravak smo opremili novom opremom jedan deo smo dobili od grada a jedan deo su nam donirali roditelji i opremili taj proctor u kom borave deca prvog i drugog razreda i vidite to sada izgleda mnogo oplemenjenije mnogo je više sadržaja koje deca mogu tu da iskoriste ali prosto ono što je najvrednije usvemu tome jeste to saznanje da smo mi to uradili u saradnji sa našim roditeljima. Rekla je Danijela Ivanovski, direktorka Osnovne škole “Vasa Živković”.

Inicijativu su podržali roditelji koji su se aktivno uključili u obnovu boravka, dajući maksimalno svoje resurse kako bi boravak dece nakon škole učinili što bogatijim i kvalitetnijim. Njihova podrška je od ključnog značaja za uspeh ovakvih projekata, jer zajedničkim snagama možemo obezbediti najbolje za našu decu, istakla je Biljana Sapasojević predstavica saveta roditelja Osnovne škole “Vasa Živković”.

-Deca puno vremena provode u samom boravku preko osam sati i zaista im je potrebno d aim taj boravak bude što prijatniji. Mi smo se potrudili da novac koji je skupljen u ovoj akciji koja je na inicijativu direktora škole savet roditelja jednoglasno prihvatio i roditelji su se naravno uključili to su neka skromnija sredstva, ali zaista smo se trudili d aim opremimo i kupimo in eke police da mi kupimo i neku određenu sportsku opremu da mogu da izađu i u dvorište i uževaju isto tako i tamo a san eke druge stane d aim kupimo in eke društvene igre da bi oni zaista što lpše proveli to vreme. Naravno sve u saradnji sa is a učitelicama iz boravka jer one zaista najbolje znaju šta jenjima potrebno i šta im treba za to vreme koje provode tamo. Rekla je Biljana Spasojević predsednica saveta roditelj a OŠ “Vasa Živković”.

U Školi je otvoren i takozvani “Vasin kutak” koji je kako kaže direktorka škole rezultat kreativnog rada dece i učiteljica ove obrazocne ustanov

-Naše učiteljice su opremale hodnik i hol škole i produk toga bio je otvaranje “Vasinog sokaka” is am taj hodnik je najveći product kreativnih učeničkih radova u ovo vreme, istakla je direktorka ove obrazovne ustanove.

Ova inicijativa predstavlja dobar primer saradnje između obrazovnih institucija, lokalne samouprave i roditelja u cilju unapređenja kvaliteta života dece i mladih u našem gradu. Osnovna škola „Vasa Živković“ nastavlja da radi na stvaranju podržavajućeg okruženja za sve svoje učenike kako bi im pružila najbolje moguće uslove za razvoj i napredak.

(Pančevac/RTV Pančevo)