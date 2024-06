Treći konkurs za mlade istraživače: Uključi se u proces donošenja odluka

Za učešće u devetomesečnom edukativno-istraživačkom programu mladi akademci dobijaju nadoknadu od 800 evra bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama.

Ako želite da budete deo promena i da kreirate okruženje u skladu sa svojim potrebama – prijavite se.

Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“, objavila je treći konkurs za mlade istraživače/-ice, namenjen akademskim građanima do 30 godina starosti.

„Kroz ovaj program želimo da podstaknemo mlade ljude da se u većoj meri uključe u procese donošenja odluka. Javno zagovaranje je postupak koji se bazira na poznavanju problema koji želimo da rešimo i na posedovanju relevantnih podataka koje crpimo iz istraživanja. Naš cilj je umrežavanje predstavnika civilnog društva i mladih istraživača, koji imaju znanja i sposobnosti da se na sveobuhvatan način bave istraživanjem politika, kako bi kroz zagovaračke inicijative mogli da utiču na rešavanje nekog društvenog problema.

Za učešće u devetomesečnom edukativno-istraživačkom programu mladi akademci dobijaju nadoknadu od 800 EUR bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama. Mladi treba da predvode progres ovog društva i stoga smatramo da je važno da imaju mogućnost da svojim istraživačkim radom daju podršku udruženjima građana i da zajednički doprinose unapređenju društva“, izjavila je Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama.

Kroz program za mlade istraživače/-ice, 15 studenata završnih godina studija, diplomaca i postdiplomaca fakulteta društvenih nauka imaće priliku da unaprede svoja teorijska znanja i steknu praktično iskustvo u istraživanju javnih politika i kreiranju predloga za njihovo unapređenje. Kroz saradnju, mladi istraživači će moći da bolje upoznaju rad organizacija civilnog društva i obogate svoje znanje o zagovaranju za bolje socijalne usluge, poštovanje radnih prava i osnaživanje socijalnih preduzeća.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sledećem linku, a konkurs je otvoren do 10. jula 2024. godine do 23:59 časova.

Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

(EUpravo Zato)