SUNČAN PRVI DAN VIKENDA Temperatura danas do čak 30 stepeni

Širom Srbije će prvog dana vikenda biti pretežno sunčano. Prolazno naoblačenje, uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, očekuju se u noći između subote i nedelje, i to jedino na krajnjem severu Vojvodine. Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 16, a tokom dana od 27 do 30 stepeni.

U Pančevu će tokom dana biti pretežno sunčano, uz 28 stepeni u najtoplijem delu dana.

Tokom dana se očekuje slab i promenljiv vetar.

Najniža temperatura, od osam do 16 stepeni, je na jugu Srbije i u Negotinskoj Krajini.

Najviša temperatura tokom subote iznosiće od 27 do 30 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano, uz 28 stepeni u najtoplijem delu dana.

U toku noći između subote i nedelje na krajnjem severu Vojvodine moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

I u nedelju se širom Srbije očekuje sunčano i toplo vreme tokom većeg dela dana, osim u popodnevnim časovima na jugozapadu Srbije, gde je moguće oblačno vreme, uz prolaznu kišu i grmljavinu.

Meteoropatske reakcije – umor, glavobolja i nesanica

Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost.

