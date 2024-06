UŽIVO EURO 2024 Srbija – Engleska (0:1): Englezi dolaze do vođstva!

Derbi meč 1. kola Evropskog prvenstva u fudbalu igraju Srbija i Engleska

Srbija – Engleska 0:1

GOL, Engleska vodi!

11′ – I dalje vrlo lako i brzo naši gube loptu kada krenu u napad. Odmah je osvajaju igrači „Gordog Albiona“.

10′ – Tripije je izveo slobodan udarac, ubacio loptu na levu stranu, a u sredini kaznenog prostora Stouns je u napadu faulirao Mitrovića. Lopta za Srbiju.

9′ – Izborili su Englezi slobodan udarac na oko 35 metara od našeg gola, po sredini.

8′ – Pokušavaju da se „iskradu“ engleski reprezentativci iza leđa srpske odbrane, a Pavlović za sada to uspešno rešava na levoj strani, gde preti desnokrilni Saha.

7′ – Tripije, levi bek, odlazi skroz na levo krilo, Foden se ubacuje u sredinu, Saha je i dalje vrlo „visoko“, pa Englezi praktično napadaju srpsku odbranu sa četiri isturena igrača.

6′ – Kostić je uspeo da se probije i centrira, no prejako za Vlahovića. Ipak, Živković je na drugoj strani terena došao do lopte, i vratio unazad. Konačno će moći malo duže „orlovi“ da budu u posedu.

5′ – Foden se lepo ubacio između dva srpska igrača, Belingem mu poslao loptu, no ne baš idealno i nije došlo do šuta ka golu Srbije. Ali, jeste 30 sekundi kasnije, i to Fodenovog, ali posle ofsajda. (A i vrlo je neprecizno to bilo, sa leve strane).

5′ – Srbija je maltene bez lopte četiri minuta. Ali, Englezi ne uspevaju da priđu na bliže od 30 metara od našeg gola. Vrlo strpljivo tragaju za pukotinom u srpskom bedemu.

4′ – Arnold je centrirao, SMS glavom izbacio loptu … do Engleza.

4′ – Prekršaj nad Sahom, kog Englezi zasad često koriste. Slobodan udarac s desnog krila za „bele“. Naši su u crvenoj opremi.

3′ – „Pleli“ su mrežu Englezi, sve dok Veljković nije izbacio loptu sve do golmana suparnika, Pikforda.

2′ – Saha je s desne strane probao da se probije, nije uspeo na svojoj, desnoj stranim, pa je vratio loptu unazad. A ona je potom stigla do centra, jer Englezi tragaju za prostorom u odbrani Srbije.

1′ – Posle neuspelog dugog dodavanja Engleske, uzvratili su naši, malo uneli paniku kod rivala jer je Vlahović delovao da može da iskontroliše loptu, ali čvrsti Stouns mu je oduzeo.

21.01 – Počela je utakmica! Englezi su krenuli s centra

21.00 – Kapiteni, Mitrović i Kejn, sjajni golgeteri, razmenili su (tradicionalno) zastavice, sudija Orsato bacao novčić… Uskoro će meč početi.

Fantastična scena u Gelzenkirhenu! Srpski fudbaleri su istrčali na teren, otišli da pozdrave navijače, a organizatori utakmice su odmah potom pustili sa razglasa „Marš na Drinu!“. Dirljiva scena, grmeli su Srbi svi kao jedan na tribinama, a bila je tu i poneka suza…

