ALBANCI NAPALI SRPSKE NAVIJAČE U NEMAČKOJ

Pred derbi meč 1. kola Evropskog prvenstva u fudbalu, u kome igraju Srbija i Engleska, mnogo toga burnog dešava se i na ulicama Nemačke, zemlje-domaćina EURO 2024.

Podsetimo, u subotu uveče su se u toj državi desile ogromne velikoalbanske provokacije, a u nedelju su Albanci napali srpske navijače.

I, na kraju morali da beže.

Na internetu se pojavio snimak, isprva naslovljen „tuča Engleza i Srba u Gelzenkirhenu“, ali se ispostavilo da nije o tome reč.

Naime, grupa albanskih navijača, zajedno sa huliganima iz Bosne i Hercegovine i nekim Šalkeovim pristalicama (sve se i dešava u gradu iz kog je Šalke, Gelzenkirhenu), zaletela se i napala srpske navijače koji su bili u bašti jednog kafića.

Ali, sekund, dva kasnije, odgovor im je stigao u vidu juriša i napadnutih iz bašte, i onih koji su bili unutar tog objekta, pa su se napadači razbežali, pa policija koja je dotrčala nekoliko trenutaka kasnije i nije imala mnogo posla.

Evo i snimka te tuče, iz ptičje perspektive, iz koje se vidi kako na povik „Juriiiš!“ srpski navijači uzvraćaju udarac Albancima i rasteruju ih:

Na utakmici Italija – Albanija u Dortmundu bilo je i zastava tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, i tzv. „Velike Albanije“ …

BREAKING: The flag of a terrorist organization at the Euro 2024 in Germany.

Albania’s fans raised the flag of their Islamistic terrorist organization „UCK“, known for murdering Christians and harvesting the organs of its victims on the territory of Serbia. pic.twitter.com/RVc74cWPf8

