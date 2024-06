SEZONA NAPADA BAKTERIJA IZ HRANE: Evo koji su simptomi trovanja, kako se lečiti i kako da ga sprečite

Na ulici bolje ne. Kod kuće kuvaj, prži, peri… Na roštilju dobro ispeci. Ali, kad se desi, pijte čajeve i pustite telo da izbaci bakterije i toksine. Koji su simptomi trovanja hranom, kako se lečiti i šta možete da učinite da ga sprečite?

Sunce prži. Kako se rashladiti? Između ostalog i ukusnim sladoledom. I onda – zaboli vas stomak, muka vam je, povraćate, tera vas u toalet. Najverovatnije ste sa kuglom ledenog dezerta pokupili i neku bakteriju.

Simptomi su uglavnom isti kao i kod gastrointestinalnih infekcija, koje obično izazivaju virusi. Doduše i infekcije mogu izazvati bakterije koje su tada same uzročnici problema, dok su kod „trovanja hranom“ to toksini koje one proizvode. Običan narod ovu razliku ne primeđuje, ali ona može biti važna zbog terpatije kod nekih patogena. Bakterije koje najčešće izazivaju „trovanje hranom“ su salmonela, kampilobakter, kao i zlatni stafilokok koji produkuje enterotoksin.

Simptomi i trajanje

Iznenadni, grčeviti bol u stomaku, prvi je simptom „trovanja hranom“. Biće vam muka, najverovatnije ćete povraćati, uhvatiće vas dijareja, a ređe i temperatura. Dijareju nećete moći da izbegnete, ali ne suzdržavajte se ni od povraćanja, jer na oba načina telo se oslobađa toksina. Po pravilu, simptomi se sami povlače u roku od nekoliko sati do najviše nekoliko dana. Ono što jeste problem je mogućnost da dehidrirate jer telo gubi dosta tečnosti, a ima poteškoća da je nadoknadi. Zato i na silu pijte dosta tečnosti, a ako primetite znake dehidracije, idite kod lekara.

Trudnice treba da budu posebno oprezne jer uzrok „trovanja hranom“ može da buda i bakterija iz roda listeria, koja se uglavnom nalazi u sirovoj hrani – siru od sirovog mleka ili sirovom mlevenom mesu. U najgorem slučaju, infekcija listerijom može da se prenese na plod i da izazvoe i pobačaj. Pored mučnine, simptomi slični gripu, kao što su temperatura i bolovi u mišićima i zglobovima, uobičajeni su kada kod zaraze ovom bakterijom. A ne samo za trudnice, nego i za ostale važi: ako osetite ove simptome, hitno potraže medicinsku pomoć.

Šta da radite?

Kako sprečiti trovanje hranom Naročito u toploj sezoni, klice se brzo razmnožavaju u hrani ako ona nije pravilno čuvana ili nije primenjena higijena tokom njene pripreme.

– Operite ruke pre nego što počnete da pripremate hranu. Takođe perite ruke pre jela, posle korišćenja toaleta i nakon svakog kontakta sa životinjama.

– Za jela koja sadrže sirova jaja, napr. majonez ili tiramisu, obratite posebnu pažnju na svežinu i kvalitet sastojaka. Uvek termički obradite mleveno meso, a odmrznutu živinu vrlo pažljivo operite i osušite. Voće i povrće takođe treba uvek dobro oprati.

– Takođe je važno da uvek temeljno očistite kuhinjske uređaje koje koristite. Ako ste nožem sekli sirovo meso, prvo ga dobro operite ili koristite novi nož pre nego što počnete da seckate druge sastojke, kao što je povrće. Isto važi i za podlogu za sečenje.

– Ako niste dobro upoznati sa pečurkama, dagnjama ili egzotičnom ribom, oslonite se na one koji o njima znaju više.

– Čim vam neka namirnica izgleda ili miriše čudno ili sumnjate da je pokvarena, bacite je, inače će biti skuplja dara nego mera.

– Čitajte etikete i deklaracije o materijalima od kojih su napravljeni lonci, tiganji, šerpe i posuđe koje koristite.

Ne pokušavajte da lekovima sprečite povaraćanje ili dijareju jer tako se oranizam oslobađa bakterija i toksina. Jedino što treba da radite je da pijete dosta tečnosti. Najbolje iznova i iznova po malo čaja od komorača, đumbira ili kamilice.

U zavisnosti od patogena, trovanje hranom može biti i zarazno. Zato regulišite upotrebu toaleta. Ako imate dva, jedan rezervišite za zaraženog. A ako ipak nemate ovaj benefit, toalet morate dezinfikovati svaki put pošto ga upotrebi vaš oboleli ukućanin. Takođe, svaki put posle upotrebe, bacite njegov ili njen peškir na pranje kako biste sprečiti prenošenje klica i njihovih toksina na članove porodice koji su još zdravi.

A ako obolite, trebalo bi da se smirite i izbegavate fizički napor dok se simptomi ne povuku. Međutim, ako oni potraju ili su veoma izraženi, obavezno potražite savet lekara. Za precizniju dijagnozu uvek je potreban analiza uzorka krvi ili stolice, pa se čak mogu testirati i uzorci sumnjive hrane. Međutim, to se retko dešava u praksi. Lekar će u svkaom slučaju, uglavnom na osnovu anamneze, prepisati lekove u zavisnosti od okidača. Ako postoji ozbiljan gubitak tečnosti, možda će vam dati i rastvore elektrolita.

Najčešći uzročnici

Iako mnogi misle da smo leti osetljiviji na trovanje hranom, razlog je visoka temperatura koja pogoduje razvoju „legija“ bakterija, posebno u nekim vrstama namrinica. Možda je zato pametnije da tokom leta na ulici, na primer, uopšte ne jedete sendviče ili roštilj sa salatama od majoneza. Sladoled je sigurniji iz „sanduka“ ili ga kupujte kod nekog za koga znate da se pridržava svih higijenskih normi – od porekla do vremena upotrebe sastojaka. Bakterije će se razmnožiti astronomskom brzinom i u mlečenim proizvodima, jajima, kobasiciama i svim proizvodima sa mlevenim mestom, pa je zato sigurnije ipak jesti vešalicu, a ne pljeskavicu. Rizično je i sirovo meso, pa g azato treba dobro ispeći na roštilju. Posebno još treba obratiti pažnju i na živinu, ribe i plodove mora.

Opasne konzerve

A opasni po život mogu da budu botulinum toksini, to jest neurotoksini koje proizvode klostridijalne bakterije. Kriju se u konzervama bogatom proteinima, kao što su kobasice ili konzervirano meso. Ove bakterije parališu telo i respiratorne mišiće i mogu dovesti do prestanka disanja. Poslednjih godina u svetu su registrovani slučajevi botulizma izazvani i konzumiranjem hrane pripremljene u restoranima (npr. pečeni krompiri zamotani u foliju, seckani beli luk u ulju, sendviči s hamburgerom i sirom). Jer osim konzervi na voće i povrće mogu dospeti putem zemlje a u meso od glodara. Zato povrće treba dobro oprati a sirovo meso koristiti uz veliku dozu pažnje.

Otrovne pečurke

U „otrovnu hranu“ spadaju i neke vrste pečuraka jer od približno 10.000 poznatih vrsta, za 1.000 se zna da su jestive, a 500 je sigurno otrovnih. Toksini pečuraka ne samo da napadaju gastrointestinalni sistem, već mogu da izazvou i halucinacije, oštećenja jetre, poremećaje cirkulacije i smrt. Slične simptome, kada se javlja paraliza, izazivaju i biljni otrovi kao što su solanin (iz sirovog krompira ili zelenog paradajza) ili atropin (iz bunike).

Trovanje od ribe i dagnji

Saksitoksin proizvode određene alge kojima su se možda hranile dagnje ili ribe vahnje. U zavisnosti od količine otrova koje su akumulirale, osetićete mučninu, povraćanje, dijareju, a može doći i do paralize i prestanka disanja. U našim krajevima teško da ćete se sresti sa naduvanom ribom ili naduvačom, ali ako odete negde ispod palmi, treba da znate da je tetrodotoksin dobro poznati neurotoksin kod ovih riba.

Hemijski zagađivači

Na primer – antimon, arsen, olovo, kadmijum i cink mogu da se nađu u nekim glazurama na posuđu ili staklu. Ukoliko u takvo posuđe dospe kisela hrana, oslobodiće se i ovi hemijski toksini. Izazivaju iritiraciju kože i sluzokože, ali najgore je to što se deponuju u tkivima i oštećuju ljudski organizam na različite načine.

(Pančevac)

Naša želja je da vam ponudimo razumljive informacije o temama u vezi sa zdravljem i da vas tako podržimo da date i sami doprinos svom zdravlju. Ali, one nemaju za cilj da zamene posetu lekaru, to jest utvrđivanje precizne dijagnoze vaše bolesti, i u skladu sa tim načina lečenja od strane lekara.

BATUT Ovo su preporuke za ISHRANA U LETNjIM MESECIMA

MASOVNO TROVANJE HRANOM U NOVOM PAZARU: Svi jeli u istom restoranu pa završili sa jakim stomačnim bolovima OSAM LJUDI NA BOLNIČKOM LEČENJU

HARA STOMAČNI VIRUS Ako imate ove simptome duže od četiri dana, javite se lekaru