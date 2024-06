ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu, Kačarevu, Beloj Crkvi i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 19. juna, bez struje će biti potrošači u Kačarevu, Pančevu, Vršcu, Beloj Crkvi.

Pančevo:

08:30 – 12:00 – Vikend Naselje Naritak i Naselje Srpsko Polje.

Kačarevo:

08:00 – 11:00 – Ul. JNA od Bosanske do Omladinske, Narodnog fronta od Vojvođanske do Grobljanske, Grobljanska, 4. oktobra od JNA do Vojvođanske, Prvomajska od Omladinske do Narodnog fronta.

Bela Crkva:

08:00 – 15:00 – Naseljeno mesto: Kajtasovo, Grebenac, Dragićev Hat, Jagodić, DTD Kajtasovo, Sokolica.

10:00 – 11:00 – Svetosavska od Save Munćana do Branka Radičevića, Đure Jakšića od Svetosavske do Sarajevske, Srpski Breg bb, Sarajevska od Kosovske do Đure Jakšića, Branka Radičevića od Partizanske do Svetosavske, Svetosavska od Branka Radičevića do Kosovske, Kosovska od Cvetosavske do Partizanske, Svetosavska brojevi od 1-19 i od 4-22, Save Munćana brojevi od 1-17 I od 2-10.

Vršac:

08:30 – 10:30 – Paje Jovanovića 8b-28, 5a-27, stambene zgrade u Paje Jovanovića 12, Abraševićeva 15-31, Prvomajska 2-20, 26-34, 1-21, 25a-37, stambene zgrade u Prvomajskoj 18, Đurđa Smederevca, Stadionska 2d-12, 1-15a, Drvarska 2a-28, 1-25a, Podvšanska 5,5a I 5/2, FK Vršac Svlačionice, OTK Polet, Tekvondo klub eurošped, Sportski savez Vršac, Karpatska 28-42, 31-51, Drvarska 30-42, 35-55, stambene zgrade psihijatrijske bolnice, Prvomajska 39-53, Breg iznad Parkića i Đavolja Jazbina.

Vršac

Vršac 11:00 – 12:30 – Sremska 22-64, 7-43, Nikite Tolstoja 56-128, 71-131, Heroja Pinkija 166-182, 153-171a, Mitropolita Stratimirovića 4-68a, 70, 3-71, Osnovna škola Jovan Sterija Popović.

13:00 – 14:30 – Abraševićeva 2-66, Feliksa Milekera 22a-30, 23a-33, Heroja Pinkija od ulice Feliksa Milekera do ulice Vuka Karadžića, Gradski park, Staklenik kod parka, Restoran Arena, Vuka Karadžića 18.

(Pančevac)

