Dva saobraćajna udesa u Pančevu i okolini, tri osobe povređene

U protekla 24 časa u Pančevu su se dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su povređene tri osobe, a lekarske ekipe su, pored zbrinjavanja povređenih na putevima, obavile desetine pregleda i hitnih transporta zbog infarkta, trovanja narkoticima i udesa.

Prva saobraćajna nesreća dogodila se na raskrsnici ulica Stevana Šupljikca i Ilije Garašanina, gde je lakše povređena jedna osoba koja je nakon pregleda prevezena kod ortopeda zbog povrede noge.

Drugi udes zabeležen je na izlazu iz Starčeva ka Omoljici, a u njemu su povređena dva lica.

Dežurna ekipa ih je nakon inicijalnog zbrinjavanja transportovala kod hirurga i ortopeda na dalju dijagnostiku.

Služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo u istom periodu obavila je ukupno 49 ambulantnih pregleda, među kojima je bilo sedmoro dece. Dok su se stariji sugrađani uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, povišene temperature i bolova različitog porekla, najmlađi pacijenti su primljeni zbog prehlada i febrilnih stanja. Na terenu je obavljeno 14 kućnih poseta, uglavnom hroničnim bolesnicima.

Lekari su obavili 16 transporta u gradu i 8 van grada, dok je čak 7 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti situacije.

Hitna pomoć je intervenisala četiri puta na javnim mestima u gradu.

(Pančevac)