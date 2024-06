OVO DEFINITIVNO NIJE NJEGOVA GODINA Novo pravilo ATP-a bi moglo da poremeti Đokovića, evo o čemu se radi!

Krenulo je sve nekako porazom za Srbiju na Junajted kupu u Australiji, a onda i eliminacijom sa prvog grend slema u sezoni od Janika Sinera u Melburnu. Nije se Đoković proslavio ni na narednim manjim turnirima.

Sve u cilju pripreme za Rolan Garos, a onda i Vimbldon, pa Olimpijske igre kao konačni i najveći cilj. I novi šok za Novaka, povreda u Parizu, koja remeti totalno pripreme za Olimpijske igre, ali i preskakanje Vimbldona, iako pojedinci tvrde da će se pojaviti na Ostrvu.

I dok iščekujemo šta će se desiti i da li će Đoković biti potpuno spreman za Olimpijske igre, stižu nove loše vesti za Srbina.

Naime, u toku je deo sezone na travnatoj podlozi, a trenutno traju turniri u Haleu i Kvinsu. ATP je ova takmičenja iskoristio da isproba nova pravila, a ona se tiču ograničenja vremena između poena. Odbrojavanje sada počinje onog trenutka kada se završi poen, umesto kada sudija saopšti rezultat.

ATP is testing a new rule this week in Halle and Queen’s with the shot clock starting right when the previous point finishes and not after the umpire calls the score.

Quicker between points and reduces ‘subjectivity’ as there are umpires much more strick than others…

— José Morgado (@josemorgado) June 17, 2024