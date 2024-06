SRPSKA RAKIJA NAJBOLJA NA SVETU! Šljivovica iz sela Viševac osvojila maksimalan broj poena na svetskom takmičenju u Njujorku

Na prestižnom događaju „New York International Spirits Competition Awards 2024“, EMPERUS Privilège rakija osvojila je prvo mesto, potvrđujući svoj vrhunski kvalitet među svetskim alkoholnim pićima. Ova prestižna manifestacija, koja se održava svake godine u Njujorku, okuplja najbolje proizvođače alkoholnih pića iz celog sveta i ocenjuje ih na osnovu stvarne tržišne vrednosti i potencijala, a predstavlja ključni događaj u industriji alkoholnih pića.

U Njujorku je održana svečana ceremonija uručenja nagrada na jednom od najprestižnijih takmičenja na celom svetu, kada su jaka alkoholna pića u pitanju. Dodeljena su priznanja u preko 50 kategorija viskija, tekile, kalvadosa, konjaka i mnogih drugih pića, a pažnju je privuklo to što je u kategoriji rakija od voća (fruit brandies) najbolje ocenjena rakija Emperus Privilège iz Srbije! To je jedina rakija od voća koja je osvojila maksimalnih 96 poena, kako je to predviđeno pravilima takmičenja. Na taj način, srpska šljivovica stara 25 godina, je postala najbolja rakija na svetu u 2024. godini.

