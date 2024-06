Srpski lekar objasnio: Evo da li slušanje glasne muzike preko slušalica može da oštetiti sluh

U gradskom prevozu, na ulici, tokom trčanja, šetanja, gde god da se okrenete primetićete jedan isti detalj na gotovo svim ljudima – slušalice. One su postale nešto bez čega ne izlazimo iz kuće, a čak i kada smo u kući postale su deo naše svakodnevice. Prof. dr Nenad Arsović, direktor klinike za ORL UKCS gostujući u emisiji „Zdravo sa Ivanom“ za Telegraf.rs objasnio je u kojim slučajevima one mogu da oštete naš sluh.

Nekome muzika pomaže u koncentraciji, a nekome smeta kada želi da se fokusira na rad. Neko lakše zaspi ako preko slušalica pusti umirujuću melodiju, a neko se razbuđuje upravo uz glasne zvukove preko slušalica. Profesor Arsović istakao je da takav način života može da ošteti sluh.

Glasna muzika preko slušalica pogotovo ovih koje potpuno zatvore ušni kanal može dovesti do oštećenja sluha postepeno. Čak i na koncertima, ako ste bilzu ozvučenja, može doći akutnog oštećenja sluha koje dovodi do teškog oštećenja, a u tom slučaju ne može pomoći ništa osim slušnih aparata – pojašnjava profesor.

Međutim, nije sve opasno. Kritično je slušati često glasnu muziku, ali obavljati telefonski poziv preko slušalica ne dovodi do oštećenja.

– Ako stavite slušalice u običnom razgovoru neće dovesti do oštećenja, jer to neće povećati nivo decibela, ali ako slušate glasnu muziku, a faktički celokupna energija tog zvuka koji izlazi iz aparata ide direktno u bubnu opnu, to može dovesti do oštećenja sluha pogotovo onim ljudima koji to često praktikuju – kaže on.

Kako ističe, bolje su one slušalice koje prekrivaju celu ušnu školjku, jer tada se zvuk širi, odnosno energija nije koncentrisana na jednu tačku koja bi mogla dovesti do oštećenja sluha, kao što je to slučaj sa tzv „bubicama“.

U zavisnosti od uzroka oštećenja sluha, primenjuju se razlličite metode u rešavanju problema pacijenta.

– Imam pacijente koji su mi se obratili zbog glasnog slušanja muzike, a neki pak imaju urođeno oštećenje sluha koje postepeno propada, a to je nažalost kod nas često zastupljeno. Ako govorimo o oštećenju sluha na nivou unutrašnjeg uha, to su trajna oštećenja, tada, osim ako se ne odreaguje u roku od prva tri dana sa nekom kterapijom, to ostaje trajno oštećenje sluha – kaže profesor Arsović.

Doktor objašnjava i kakve se metode lečenja primenjuju u takvim slučajevima.

– Pacijentima može pomoći korišćenje slušnih pomagala tj. aparata, ukoliko oni mogu da pomogunu. Ako ne mogu da pomognu, ako pacijent nema dovoljnu razumljivost ili ne čuje, ako ima takvo teško oštećenje sluha preko 80 decibela, onda primenjujemo operativne metode gde se ugrađuje kohlearni implant koji omogućava pacijentima da čuju – objasnio je doktor.

Država je omogućila svim pacijentima koji imaju veliko oštećenje sluha iznad 80 decibela, a koje im smeta u komunikaciji, da im se ugradi kohlearni implant ukoliko im je i govorna dimetrija izpod 60 procenata.

(Telegraf.rs)

