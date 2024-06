INTERVJU KOJI SE ŠIRI NA MREŽAMA Poslušajte mudre reči Vučića o ratu u Ukrajini za švajcarski „Veltvohe“

Intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je dao za švajcarski „Veltvohe“ imao je velik odjek u javnosti. U korist tome govore i cifra koja je premašila dva miliona pregleda, kao i činjenica da mnogi svetski poznati ljudi iz različitih sfera javnog života dele mudre reči našeg predsednika.

Tako je i svetski poznati finsko-nemački tehnološki biznismen Kim Dot Kom na svom nalogu na društvenoj mreži „Iks“ podelio video Vučićevog intervuja, napisavši da treba da poslušamo predsednika Srbije i njegovu iskrenu ocenu o stanju u Ukrajini.

3 to 4 months until the Big Bang. That’s my estimate too. Listen to the President of Serbia and his frank assessment of the situation in Ukraine. Europeans must disconnect from the bad influence of the falling US empire or they will pay the ultimate price. pic.twitter.com/BQIQgV4JVC

— Kim Dotcom (@KimDotcom) June 16, 2024