VANREDNO OBRAĆANJE PIKSIJA: Trojica igrača kolabirala na poluvremenu meča sa Slovenijom

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio je potpuno neplanirano da se pojavi danas pred medijima na EURO 2024.

Kako da se ljutim na Mitrovića?

– Ne možete biti dominantni 90 minuta to je nemoguće. Danas svi igraju fudbal, svi trče i svi su spremni. Male nijanse odlučuju, mentalni sklop, potezi individualaca, da li će neko šutirati, centrirati… Kako da se ljutim na Mitrovića što nije postigao gol uradio je sve što je mogao, ali imate momente kada lopta neće u gol. On je sve igrački uradio. Vratićemo se protiv Danske

Sergej Milinković Savić se šeta, a Mijat Gaćinović gestikulira rukama, Slovenija daje gol

– Ima vremena da pričamo o Gaćinoviću i sitauciju koju ste spomenuli, svi su oni svesni grešaka i kada izgube loptu da moraju u punom sprintu da poprave to što nije bilo dobro. Video sam da je bio ljut, ali verovatno zbog dve greške koje su ga iziritirale. Morao je više da da u tom voljnom momentu i da se žrtvuje. Pitanje je da li bi i stigao, ali da pokuša barem. Što se Milinkovića Savića tiče, svi znamo ko je igrač i po gabaritu je takav kakav je. Probao je da se vrati, falio je možda metar da stigne loptu i iako je odbrana odlično stajala igrači koji su bili u kaznenom prostoru bili su odlično markirani i nisu mogli da nas ugroze, ali bek koji se ubacio i nastavio je bio za metar ispred Sergeja. Nije da nije hteo da se vrati, jednostavno se tako desi. Poenta primljenog gola je da se vrati nazad. Ako se izgubi lopta, šta očekujete? Pa da budete na mukama da odbranite gol. Ne kritikujem, svakome može da se desi. Joviću je protiv Engleza pobegla lopta, da nije bio bi gol. Samo da je uspeo da je primiri Pikford se ne bi pomerio i to su momenti gde nema ljutnje jednostavno se desi. Meni se sviđa što Srbija izgleda takmičarski dobro.

Starteri protiv Danske već poznati

– Imamo grupu igrača od njih 26 i svi koji su ovde konkurišu za mesto u timu. Igramo hrabro, mi smo igrali sa Mitrovićem i Vlahovićem i nije da sad ja vama dokazujem ne znam šta jer to je moja odluka. Nisu to klasični napadači, Vlahović je imao ulogu povučenije devetke. Dešava se u nekim momentima ono što je najopasnije da se izgubi lopta u poslednjoj trećini dolazi do problema jer ste sa dvojicom u sredini što nije lako pokriti i veća odgovornost mora da se uzme i ta lopta ne sme da se izgubi. Tako budete kažnjeni, a tako i mi kažnjavamo. Mi kad tako uzmemo loptu znamo da budemo opasni. Kvalitet koji imamo je takav kakav je. Sad dolazi Danska videćemo ko će da startuje, ali ne bih da pričam o timu iako imam sliku u glavi kako bismo trebali da igramo. Par dana pred utakmicu je nepotrebno pričati o tome.

Odbrana protiv Slovenije kao švajcarski sat

– Što se tiče motivacije, ništa nećemo menjati, radićemo kao i do sada, nemojte sumnjati da će motivisanost biti na najvišem mogućem nivou. Što se tiče Sergeja i Gaćinovića, kada primite gol, u jednom otvorenom prostoru, naravno morate da pravite što manje grešaka. Ko pravi više, teško da može da izađe kao pobednik. Recimo, po meni je odbrana odigrala fenomenalno juče. Momci su izgarali, poštovali su zahteve, bilo smo na visokom nivou. Ja nikada javno ne kritikujem i to treba da se smanji. Druga stvar, ja bar nemam zapisano na papiru koga ću ubaciti, naravno da imam plan u glavi. Vama tempo igre i ono što se dešava utiče na dalje poteze.

Niko ne šeta, svi se bore

– Mi smo došli do situacije da odlučujemo o svojoj sudbini u poslednjoj utakmici. Morate da pobedite nekoga ako želite da idete napred. Ovo više nije pitanje autoriteta, kada biste bili sa nama svaki dan i kada biste gledali šta i kako radimo kako šaljemo poruke igračima onda biste shvatili ono što vam govorim. Moram da dam dobre informacije i direkcije igračima i da ih motivišem na najbolji način, a da oni žele i hoće skidam kapu. Niko se ne šeta, niko se ne žali, sa te strane sam totalno zadovoljan jer smo zdrava grupa koja će dati maksimum.

Trojica igrača kolabirala na poluvremenu meča sa Slovenijom

– Ne postoji ekipa na turniru koju smete da potcenite. Izuzetno se tvrdo igra, kod nas mi se sviđa što smo takmičarski raspoloženi i verujemo do kraja da možemo do pozitivnog rezultata. Moram i da napomenem i da što se tiče statistike, mi smo juče imali 56 odsto lopte. Uputili smo 15 udaraca na gol, napravili smo 540 pasova, od čega 480 tačnih, 200 više nego oni i to govori o dominaciji. Znate koliko centaršuteva je bilo? 33! To govori da želimo da igramo ofanzivno i da ugrožavamo gol protivnika. Bilo bi zabrinjavajuće da smo mi tim koji ne šutne na gol, recimo u Podgorici gde smo pobedili bez šuta, što je zabrinjavajuće. Ovi brojevi idu u prilog tome da možemo biti ponosni na momke da žele da se bore i taj moralno-voljni momenat je na visokom nivou. Na to ako dodate jednu situaciju da je igrano u 15 časova, da su dvojica-trojica kolabirala, onda znate koliko je bilo teško vratiti se“, rekao je Piksi.

Golman najbolji igrač Srbije na EURO 2024

– Nama je golman prvi igrač? Mi se trudimo, ja se trudim da igra najbolji tim, konstatacija da nam je najbolji igrač golman je lep kompliment za njega i zato brani. Ne brani zato što se zove tako kako se zove. Drago mi je da je u super formi i drago mi je da svoj deo posla radi na najbolji mogući način. Sa druge strane naš početak je bio konfuzan i to se radi o petnaestak ili dvadesetak minuta, ne poluvreme. Imamo problem da uhvatimo igru i da pas bude tečniji i da bude korisniji za tim u celini. Stalno govorimo na sastancima i treninzima, tako da od prvog minuta budemo na nivou. Imate i protivnika koji ima svoj stil igre i koji želi da dominira i bude tim koji drži kontrolu u svojim rukama ili nogama. Mi moramo da nađemo naš stil igre i kroz pas dođemo do nekih akcija koje nam daju mogućnost i nadu da ugrozimo protivnika“

O Danskoj narednom rivalu Srbije

– Mi smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu gde smo odigrali dobro, ali izgubili. Danska je dobra ekipa u svakom slučaju i standardno su na nekom nivou što se tiče učešća na Evropskim i Svetskim prvenstvima. Nisu nepobedivi, nisu nedodirljivi. Imamo svoju kalkulaciju i svoju matematiku i učinićemo sve da rešimo meč u svoju korist. Neće biti lako, nije bilo ni do sada, ali pruža nam se šansa da sudbinu rešimo sami. Gledali smo Dance… Najvažnije za njih je da su ovde, gledali smo protiv Slovenije i Engleske kako su igrali i što se analize tiče i informacija koje igrači moraju da znaju oni će biti pravovremeno obavešteni da bismo što spremniji dočekali meč. – rekao je Piksi.

Prvo pitanje se odnosilo na meč oprotiv Slovenije.

– Utisci su pomešani, dugo smo nalizirali. Mogli smo da izgubimo, ali nismo, a mogli smo i da pobedimo, ali nismo bili na nivou kada je realizacija u pitanju. Stvorili smo dosta šansi, ali nekada kada vidirte loptu u mreži, ne mora tako da se desi. Važan reezultt i gol za nas. I dalje ostajemo u igri, ako želimo da prđemo dalje moramo da pobedimo jednu utakmicu – rekao je Stojković.

Uoči konferencije za medije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održaće danas od 14 sati u Augzburgu konferenciju za medije.

Ovo će biti prvi put da selektor izlazi pred medije, izuzev „obaveznih“ izjava dan uoči i neposredno posle utakmica.

Naime, Piksi je odlučio da se obrati još jednom, dan posle utakmice sa Slovenijim, a očekuje se da će još jednom objasniti svoje taktičke odluke, govoriti o meču sa Danskom, ali istovremeno se, vrlo moguće, osvrnuti i na kritike koje stižu iz srpske javnosti.

Podsećanja radi, Srbija je, nakon startnog poraza od Engleske (1:0), remizirala juče sa Slovenijom (1:1) i za prolazak među 16 najboljih na EURO potrebna je pobeda protiv Danske u poslednjem kolu 25. juna.

