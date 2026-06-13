Saobraćajni udes na Novoseljanskom putu: Povređeni motociklista hitno prevezen u bolnicu

PANČEVO – U saobraćajnom udesu koji se dogodio na nadvožnjaku na Novoseljanskom putu povređen je motociklista, koji je nakon zbrinjavanja na licu mesta kolima Hitne pomoći prevezen kod ortopeda i hirurga.

Ovo je bila jedina registrovana intervencija pančevačke Hitne pomoći na javnim mestima u protekla 24 časa, tokom kojih su lekari obavili ukupno 30 ambulantnih pregleda i 18 kućnih poseta.

U pomenutom periodu, pomoć lekara u ambulanti potražilo je 23 odraslih i sedmoro dece. Stariji sugrađani su se najčešće žalili na povišen krvni pritisak, temperaturu i bolove različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i povišene telesne temperature.

Brojni hitni transporti za Beograd

Služba hitne pomoći obavila je 14 transporta u gradu i 19 van grada, od kojih je čak devet realizovano u pratnji lekara zbog teškog stanja pacijenata.