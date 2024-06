Đaci u Južnom Banatu bolje uradili testove nego lani

Prema zvaničnim podacima budući srednjoškolci s teritorije Južnog Banata bolje su uradili testove završnog ispita od prošlogodišnjih maturanata. Kada je reč o maternjem jeziku, u proseku, osmaci su osvojili 7,58 bodova, što je za 0,15 više u odnosu na prošlu godinu.

Test matematike u proseku je doneo 7,35 bodova (prethodni put 6,98), dok je na izbornom predmetu osvojeno 7,86 bodova (0,06 prošle godine). Kada se sve sabere đaci su prosečno osvojili na završnom ispitu 22,79 bodova, što je za pola boda više u odnosu na školsku 2022/2023. godinu. Ako se ovi podaci uporede s republičkim prosekom, đaci našeg regionu daleko su manje osvojili poena od većine vršnjaka u Srbiji. Naime, iz maternjeg jezika državni prosek je 11,5 bodova, dok je na završnom testu iz matematike u proseku osvojeno 11,3 bodova.

Sada sledi popunjavanje liste želja i osvojeni bodovi na završnom ispitu, zajedno s onim dobijenim na osnovu uspeha, odrediće u koju će srednju školu upisati kandidat. Prema prošlogodišnjim rezultatima, za pančevačku Gimnaziju, smer društveno-jezički, poslednje upisan imao je 68.41 bod, a za upis na smer Turistički tehničar (Ekonomska škola) bili je potrebno 75,78 bodova.

Na smere Ekonomski tehničar iste škole kandidat je morao da ima minimum 68,66 bodova. U Medicinskoj školi, smer Medicinska sestra – tehničar, maturanti su morali da imaju najmanje 76,44 bodova, a za Medicinsku sestru – vaspitač, 71,55 bodova. U Elektrotehničkoj školi “Nikola Tesla” za smer Elektrotehničar informacionih tehnologija bilo je potrebno imati minimum 85,41 bodova, a za struku Administrator računarska mreže 82,76 bodova.

Prilikom definisanja lista želja đaci i roditelji treba da uzmu u obzir i sledeće – nedavnim izmenama zakona otežan je upis u srednju školu. Naime, smanjuje se broj učenika u odeljenjima, tako da će za popularne gimnazije i pojedine profile stručnih škola biti potrebno više bodova nego prethodnih godina. Prema novim pravilima igre, od naredne školske godine u osnovnim i srednjim školama u odeljenja može da se upiše maksimalno 28 učenika, dok je do sada moglo 30. Prosta računica kaže da su gimnazije u proseku upisivale po 10 odeljenja, a to znači da će ove godine upisati 20 učenika manje, što su dve trećine jednog odeljenja.

Zaposleni u školama procenjuju da će manji broj učenika u odeljenju povećati upisni prag za bod-dva, a možda i tri. Stoga savetuju roditelje i maturante da dobro izvagaju kada dođe vreme za upisivanje liste želja. Jednostavno, ukoliko se budu opredeljivali prema bodovnom pragu od prošle godine, treba da računaju da on ove godine neće biti isti. Da podsetimo, izmene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju usvojene su prošle godine, a stupaju na snagu od školske 2024/25. godine i odnose se samo na odeljenja prvog razreda. Prema sadašnjim propisima, odeljenja broje do 30 učenika, dok Zakon o osnovnom obrazovanju predviđa da, izuzetno, odeljenje istog razreda u osnovnoj školi može imati do 33 učenika, uz saglasnost Ministarstva prosvete.

Novim propisima broj učenika je smanjen za dva, a u osnovnim školama, izuzetno, odeljenje istog razreda može imati do 31 učenika, takođe uz saglasnost Ministarstva prosvete. Smanjenje broja učenika u odeljenju predloženo je u sklopu mera za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sindikati su tražili da u odeljenjima budu maksimalno po 24 učenika, ali je Ministarstvo prosvete izašlo s kompromisnim rešenjem od 28 učenika. Ta novina je uneta u izmene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju.

Z.S

