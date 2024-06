ZGRADA NA ZLATIBORU SRUŠILA INTERNET: Tvrđava li je, crkva li je? Bruka li je?

Možda ste mislili da u Srbiji više ne mogu da vas iznenade bizarne nadogradnje i da već dobro znate „u šta se Zlatibor pretvorio“, ali morate da vidite građevinu o kojoj se ovih dana priča po društvenim mrežama.

„Zlatibor! 3 u 1. Zgrada li je, tvrđava li je, crkva li je?“, stoji u potpisu fotografije koja prikazuje neobičnu građevinu, za koju su neki priznali da su se „smejali sami nasred ulice“ kad su je uočili.

Zlatibor! 3 u 1. Zgrada li je, tvrđava li je, crkva li je? pic.twitter.com/6KAkwwmRnA — Petar 015 (@015_petar) June 23, 2024

„Bruka li je“, zaključuju ljudi gotovo jednoglasno.

„Prvo je hteo zgradu, a onda dodao kuću, na kraju se toliko divio sam sebi pa je poželeo tvrđavicu i eto budalaštine na delu“, pokušao je neko da pretpostavi tok misli koji bi doveo do ovoga, a neki su osuli po arhitekti i onome koji je dao dozvolu za gradnju. No, kako to obično biva, šok i zgražavanje su ubrzo zasenili komentari u kojima se nude duhovita objašnjenja šta bi to moglo da bude osim očiglednog arhitektonskog blama.

„Ako na poslednjem spratu ne živi princeza ja drugog objašnjenja za ovo nemam“, započela je jedna korisnica.

Ako na poslednjem spratu ne živi princeza ja drugog objašnjenja za ovo nemam. pic.twitter.com/HscBpUOnAs — buksna na vetru (@buksnanavetru) June 23, 2024

Zlatokosa glavom i kikom“, nasmejali su se mnogi, a neki je ve prekrstili u „princezu Zlatiborku“, a duhoviti komentari su nastavili da se nižu.

(Pančevac/UNA)