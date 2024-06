Smanjenje KAMATNIH STOPA u Evropi uticaće i na RATE U SRBIJI! Savet za putnike

Evropska centralna banka (ECB) je nakon 5 godina po prvi put smanjila kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena na nivo od 6,25 odsto, nakon čega se na isti potez odlučila i Narodna banka Srbije (NBS).

To smanjene neće se odmah osetiti u Srbiji, prognozira Dušan Uzelac sa sajta Kamatica.

– Novac, iako je univerzalna kategorija, on ima svoje tržište. Pravila koja funkcionišu u Evropskoj uniji, odakle dolazi ova vest, nisu direktno vezane za naše tržište. Mi imamo našu centralnu banku, naša pravila ponašanja, našu valutu – rekao je za RTS Uzelac i naveo da se pojeftinjenje rata u Srbiji neće desiti u prvom koraku.

onstatovana je diferencijacija kamate za nove i postojeće korisnike kredita. Kao moguće rešenje savetnik navodi refinansiranje kredita, jer je kako ističe, klijent korektivni mehanizam na tržištu.

– Ono što vam je skupo u postojećoj banci, kao novi klijent možete realizovati u drugoj banci – istakao je Dušan Uzelac.

Dinarski krediti imaju vezu sa referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i one jesu niže.

– Postoji tendencija stabilizacije tržišta. Čim bankari mogu da projektuju budućnost dužu od dve, tri, pet ili deset godina, onda oni mogu da kažu da kamatne stope mogu da budu niže. To se dešava i kod nas, snižene su kamatne stope, a to treba da se reflektuje i na tržište – istakao je Uzelac i prognozirao da će to uticati i na konkunrentnost među bankama.

Večita dilema među onima koji putuju na letovanje je da li da plaćaju gotovinom ili karticama, a potrošački savetnik navodi da to zavisi od destinacije.

– Ako idete u neku zemlju gde nema rasprostrenjena kartična infrastruktura, naravno da ćete poneti gotovinu. Ako idete u neke evropske zemlje, u Grčku recimo, tamo je sve moguće platiti karticom – savetuje Uzelac uz komentar da se na letovanju ne drži dijeta i ne razmišlja o štednji.