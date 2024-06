RIZIKOVALA ŽIVOT DA BI POSTALA MAJKA Željka sa srcem na desnoj strani jedna je od pet žena na svetu koja je uspela da rodi dete i preživi

Ćuprija – Da život rađa heroje i da ne postoji veća žrtva od majčinske, najbolje pokazuje i primer Željke Prokić iz Ćuprije. Ova žena jedina je u Srbiji kojoj je srce sa jednom komorom i na desnoj strani, a uspela je na svet da donese zdravo dete iako je na taj način svoj život stavila na kocku.

Željka je medicinski fenomen i jedna od pet žena na čitavom svetu koje su uspele da urade isto. Kada je ostala trudna pre 17 godina u njenoj 34. i kada je saznala da nosi zdravo dete, ova heroina ni jednog trenutka nije se premišljala i bez obzira na svu opasnost koja je vrebala odlučila je da rodi.

– Preko 100 dana provela sam u Narodnom frontu, a duže od mesec dana bila sam priključena noću na kiseonik, a i po danu. Jer zbog mog zdravstvenog stanja beba nije primala dovoljno kiseonika i bila je manja. Ja sam tražila da mi daju više da jedem, ali hrana nije bila u pitanju, već taj nedostatak kiseonika. Ja sam sve vreme samo slušala lekare, poštovala sve do najmanje sitnice kako bi moja trudnoća prošla kako treba, započinje za RINU ova hrabra majka.

Kao težak srčani bolesnik, Željka dodaje da je bila svesna rizika po svoj život, ali o tome nije razmišljala. Rizik je bio toliko veliki da su i ona i njen suprug i njen otac morali da daju saglasnost za porođaj. Želja da dobije dete, postane majka i svoje dete zagrli i privije na grudi bila je jača od svega.

– Ja sam tokom trudnoće pisala dnevnik. Na kraju sam napisala „ako se probudim iz anestezije čitaćemo ovaj dnevik zajedno, ali ako se ne probudim onda je on namenjen mojim dragim ljudima. Mom suprugu, mom ocu koji je tada bio živ i mom detetu, kaže ona.

Trudnoću je sve vreme vodio vrhunski tim stručnjaka iz Beograda, dr Dušan Stanojević sa dr Željkom Mikovićem. Doktor Stanojević tada je izjavio za medije da ako je neko stavio život na kocku radi deteta, onda je on imao moralnu obavezu da obezbedi najbolje akušerske uslove za porodaj koje grad Beograd može da pruži. Svakodnevno su pratili Željkinu trudnoću i pomogli da na svet dođe zdrav dečak.

– Kumovi su našem sinu dali ime Matija, a suprug i ja smo želeli da mu drugo ime daju lekari koji su zaslužni što je sve prošlo kako treba. Tako da naš sin nosi ime i po doktoru Dušanu. To je njegovo drugo ime. Za mene je iskreno upravo naš sin najveći borac. On je u stomaku mnogo toga izdržao što druge bebe nisu. Manjak kiseonika i mnoge druge stvari zbog mog zdravstvenog stanja. Rodio se manji, ali i zdrav i sve je stoički podneo. On je za mene u ovoj priči veći heroj, nego ja, rekla je Željka.

Njenu urođenu srčanu anomaliju je nemoguće otkloniti. Život sa jednom srčanom komorom zahetva mirovanje i stalni lekarski nadzor. Maršutu koju drugi ljudi prelaze za 15 minuta, Željki treba pola sata, posle određenog vremena ima blokadu i mora da odmara. Ima cijanozu i više života je provela plave boje kože, ali kako kaže ova heriona ona je na sve to navikla i to je za nju normalno stanje. Za žene koje su u sličnoj situaciji i koje se bore za potomstvo ova majka hrabrost ima samo jednu poruku.

– Važno je da se borite za svoje snove, da nikad ne odustajete, ma koliko nemoguće i teško bilo. Evo, pogledajte mene. Ja sam oduvek želela da se ostvarim kao majka, jer su mi čitavog života govorili da je zbog mog zdravstvenog stanja to nemoguće, da neću moći da rodim, a evo majka sam 17 godina. Nema lepšeg osećaja i veće sreće, kaže Željka.

Najveća podrška joj je kroz sve ove godine bio suprug Saša, njihov brak i njihova ljubav. I upravo se i na njenom primeru pokazalo koliko je partner važan u čitavoj priči.

– Ona je naša heriona, naš borac i naše sve na svetu. Koliko god da joj govorimo da je volimo i to pokazujemo, uvek mislimo da je malo. Naš Matija je rođen poslednjeg dana šestog meseca, ušao je čak i u Ginisovu knjigu rekorda, jer je u rekordnom roku skinut sa svih aparata. Što bi rekao dr Stanojević ovo dete žuri da živi. Od bebice rođene od 1.140 grama i dužine 39 centimetara izrastao je u dobrog mkadića, drugi razred je Gimnazije i on je naš ponos i sreća, emotivno je rekao Saša.

Ova skladna porodica iz Ćuprije pokazuje da su čuda zaista moguća, a hrabra Željka primer je da je najjači čovek na svetu zapravo – majka.

