Malo šale nije na odmet: Atila zaveslao kroz Vojlovicu posle poplave

Kako kaže, ovakva situacija se dešava svaki put kada padne odjednom veća količina kiše i to već godinama unazad

Pljusak je pao na Pančevo usled kojih je došlo do poplava u nekim delovima grada. Pančevac Atila koji više ne može da se bori sa ovom „mukom“ odlučio je da promeni prevozno sredstvo i tako je zaveslao kroz Dobrovoljačku ulicu.

Kako je rekao za Telegraf.rs situacija je uvek ista kada padne odjednom veća količina kiše i tako je godinama unazad. Pošto za problem ne postoji rešenje, odlučio je da sve okrene na šalu i tako je izmamio osmeh na licima svih komšija.

– Ovakva situacija se dešava svaki put kada padne odjednom veća količina kiše i to već godinama unazad. Do sada niko nije preuzeo ništa kako bi se problem rešio. Zato smo odlučili da to prebacimo na šalu i snimili realno stanje. Nije nimalo smešno, više mu dođe kao neka tragikomedija – kaže Atila za Telegraf.rs.

Kako dodaje, situacija je takva kakva jeste i nema mesta besu i psovkama, ali zato malo šale nije na odmet.

(Pančevac/Telegraf.rs)

NOVO NEVREME POGODILO SRBIJU Ovi predeli su sledeći na udaru: Očekuju se lokalne grmljavinske oluje sa gradom, uz jake gromove