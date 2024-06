Vučić: Priština ne želi dijalog, važno je da sačuvamo mir i prisebnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbin Kurti nije hteo da razgovara u Briselu i da nije došlo do dijaloga, jer Priština ne želi dijalog, već samo „de jure“ priznanje KiM.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da juče u Briselu nije došlo do dijaloga.

„Jasno je da Kurti ne želi Zajednicu srpskih opština“, istakoa je Vučić, dodajući da Kurti nije hteo da razgovara.

„Da li nije hteo, nije smeo, nije želeo, to je manje više njegova stvar. Do dijaloga nije došlo, jer oni dijalog ne žele. Oni su čak kroz pomenuta tri uslova želeli de jure priznanje. Ovo više nije de fakto, ovo je de jure priznanje i to je ono što su tražili, to je ono što su želeli“, rekao je Vučić za TV Pink.

Ponavlja da Kurti nije hteo da razgovara, dok mi jesmo i to o svakom sporazumu.

„Hteli smo da razgovaramo o tome kako kompromisima da rešimo probleme, ali kao što sam rekao i pre samog sastanka znao sam da oni na to nisu spremni i da ih takve stvari ne interesuju. Hapšenja i progon Srba na koje više niko ne reaguje, koji su postali svakodnevica i uobičajeni i za međunarodnu zajednicu govori o tome da oni i ne znaju baš šta bi da rade sa Kurtijem, a istovremeno ih to mnogo i ne sekira“, rekao je Vučić.

Dodao je da je kada smo mi zadržali dva sata jedno lice osumnjičeno za ratne zločine počinjene nad Srbima na Kosovu i Metohiji, čitava međunarodna zajednica reagovala.

„Svi evroparlamentarci su se digli. A oni Srbe hapse svakog dana i baš kao što su oni predvideli, poput lova na zečeve, a ja sam i ne moram da kažem da li sam sasvim verovao ili ne Amerikancima i Evropljanima, ali nije bilo moguće da dobijemo više, rekao bih, garancija od toga. U svakom slučaju dogodilo se to da su nas obmanuli i da njihov potpis nije ništa značio i da danas Srbe hapse kako stignu“, rekao je Vučić.

Što se tiče političke i pravne prirode naših odnosa, nema tu ničega novog, niti će uskoro biti, prosto potpuno je jasno da Kurti ne želi da formira ZSO, da ga to ne zanima, kaže predsednik Srbije.

Važno je da sačuvamo mir i prisebnost i da u miru tražimo najbolja rešenja za dalji ekonomski razvoj Srbije, za dalji ekonomski razvoj, podvukao je Vučić.

(Pančevac/TV Pink)

