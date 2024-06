SJAJNE VESTI! Đoković će igrati Vimbldon! Nole odradio trening sa Sinerom

Novak Đoković, najbolji srpski teniser i doskorašnji „broj jedan“ na svetu, definitivno će nastupiti na Vimbldonu.

Đoković je odradio trening sa Janikom Sinerom, posle čega je kratko porazgovarao sa novinarima koji su se okupili tu.

A na pitanje kako se oseća, Novak je u trenutku dok je izlazio sa terena, rekao:

„Osećam se dobro .Vidimo se, ljudi.“

Nakon toga usledilo je potpitanje da li misli na žreb, na šta je Novak odgovorio potvrdom u vidu podignutog palca.

Iako još uvek nije i zvanično to potvrdio, čini se da je sve kako bi trebalo, te da će se Đoković nadmetati u Londonu za titulu.

« I’m feeling good », Djokovic says when asked by a little group of media as he exits the court. «I’ll see you guys. » Tomorrow in the draw? He puts a thumb up.

— Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) June 27, 2024