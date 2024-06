AJDE DA I NOLETA SREĆA POGLEDA Ovo je žreb Novaka Đokovića do osme titule na Vimbldonu FOTO

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, danas je saznao protivnike na ovogodišnjem Vimbldonu.

Na samom startu takmičenja, rival Novaka Đokovića, sedmostrukog osvajača Vimbldona je Vit Kopriva, teniser koji zauzima 123. mesto na ATP listi!

Đoković je pogledala sreća na današnjem žrebu, pošto je izbegao Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, sa kojima može da se sastane tek u finalu.

Prema projektovanom četvrtfinalu, Novak udara na Hurkača, dok bi u polufinalu igrao protiv Zvereva.

Karlos Alkaraz će u prvom kolu igrati protiv Estonca Marka Lajala, a Janik Siner protiv imenjaka Hafmana.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Grigora Dimitrova, a rival Miomira Kecmanovića biće Sumit Nagal.

Kompletan žreb Vimbldona

Put Novaka Đokovića do finala Vimbldona

Prvo kolo: Vit Kopriva

Drugo kolo: Džejkob Fernli/Moro Kanas

Treće kolo: Tomaš Ečeveri

Četvrto kolo: Holger Rune/Karen Hačanov

Četvrtfinale: Aleks de Minor/Hubert Hurkač

Novak Djokovic’s possible path to the Wimbledon title:

Wimbledon draw for Djokovic:

1R: Kopriva

2R: Fearnlex / Moro Canas

3R: Etcheverry / Popyrin

4R: Rune / Khachanov

QF: Hurkacz / De Minaur / Aliassime

SF: Zverev / Rublev / Tsitsipas

F: Sinner / Alcaraz /… pic.twitter.com/UORHgWltKv

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 28, 2024