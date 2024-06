Vučić: Crveni bezbednosni alarm na snazi do utorka

Mislim da ćemo do utorka sve razrešiti i da će do tada biti sve u redu, rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da će crveni bezbednosni alarm najverovatnije biti na snazi do utorka.

„Mislim da ćemo do utorka sve razrešiti i da će do tada biti sve u redu“, rekao je Vučić gostujući na TV Prva.

On je izneo i dodatne detalje o jučerašnjem napadu na izraelsku ambasadu i njeno obezbeđenje, rekavši da je napadač bio izuzetno dobro obučen i da je strelu ispalio držeći samostrel u kesi, kako bi napad bio potpuno neočekivan.

– Svi smo naučili da BIA i policija rade po nalogu Tužilaštva, treba još nešto da se zvarši ša da se ide u potstupak i hapšenje lica. Verujem da ćemo da utorka da rešimo veći deo toga i da će biti to uredu, kazao je Vučić govoreći o crvenom alarmu koji je na snazi.

O izjavi Irfana Pecija da je rezolucija o Srebrinici „Srbima nacrtala metu na čelu“, predsednik je rekao da to ne može apsolutno da isključi, ali da će istraga sve pokazati.

Prema rečima predsednika postoji dobra saradnja sa islamskim zajednicama u Srbiji, te da se zna koje škole žele da šire svoj uticaj, i da se Srbija bori protiv radikalnsog ekstremizma.

– Ovo je potpuno smišljen napada, ipreciznost sa koji je Salahudin pogodio žandarma, i to je uradio tako da je isključio mogućnost bilo kakve reakcije… Zaista je ranjeni žandarm Miloš zaslužio divljenje. Postupio je po pravilu službe, eliminisao protivnika potom sa strelom u grlu sačekao pomoć… Sačuvao je sebe za porodicu i svoju zemlju – rekao je Vučić, te naglasio da će dobiti odlikovanje.

– Morate da imate u vidu da je Srbija jedna od najbezbejdnijih zemalja u svetu, Beograd je jedan od najbezbednijih gradova, ja sam ponosan na to. Mi milosti prema teroristima i terorizmu nećemo imati, građani mogu da budu mirni, Srbija je dovoljno jaka da se sa savkim vidom terorizma obračuna – rekao je Vučić.

Istoričar Šarić je naglasio da za svaku pohvalu herojstvo i spremnonst ranjenog žandarma koji je uspeo i teško ranjen da eliminiše napadača.

Osim toga Šarić je istakao da nisu isti aršini za Srbe i Bošnjake, govoreći o rezoluciji o Srebrinici.

– Niko ne pravda Srbe, ali evo ja dolazim iz Hrvatske, da li je i jedan Hrvat odgovarao za ubijene Srbe u Vukovaru… Nije – rekao je Šarić.

O sukobima širom sveta

Vučić je govoreći o sukobu u Ukrajini, naglasio da je bio svestan da „Veltvohe“ postaje Taker Karslon u Nemačkoj, kao medij koji gledaju i slušaju svi. U tom intevrjuu sam govorio šta mislim, pojasnio je on.

– Razgovarao sam sa nekoliko velikih prijatelja telefonom i oni imaju drugačije mišeljenje. Ja verujem u logiku koju primenjujem, logka gvozednih determinizama. Siguran sam da nam dolazi mnogo teže vreme, kada to kažem to nije mogao da mi javi bilo ko. Znate da iz razgovora sa mojim sagovornicima, da sam još u novebru govorio o težem vremenu i sukobima. To sam zaključio iz onoga što nisam čuo – rekao je Vučić, te dodao da su jedino on i Šeik Mohamed bili svesni da će doći do sukoba.

– Ja sam zabrinut za sudbinu sveta. Voleo bih i da kažem da sam pogrešio i sa Skupštinom u Srbiji, ali sam im čestitao i rekao svaka čast za to što ste doneli… Vrlo je teško nemoguće izbeći sukob Hezbolaha i Libana. Hamas može da okupi ceo islamski svet, a Hezbilah i Liban nas uvode u veliki sukob u onome što se zove sveta zemlja – rekao je Vučić.

Kako kaže kada se sve prirema, samo treba da „opali“ i tu nema velike filozofije.

– Mislim da kada govorimo o svemu što se zbiva u Evropi, dobijate EK koje će biti radikalnija i antiruska, dobijate jednog od ljudi sa kojim verujem da ćemo uspostaviti saradnju, gospođi Kalas kojoj je zabranjen ulazak u Rusiju, pa kakva je to poruka? – kazao je predsednik.

