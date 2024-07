PIJAČNI BAROMETAR: Čekaju se paprike sa njive

Cene su skoro iste, pokazuje obilazk Zelene pijace u Pančevu.

Trešanja ima, ali kilo za 600 dinara, što je siguran znak da im je sezona prošla, pa ko je slatko skuvao, skuvao ga je. Tako kaže naša sagovornica Katarina koju smo sreli na pančevačkoj Zelenoj pijaci.

– Najbolje je, naravno, ono od belih trešanja. Ali potpuno belih je bilo baš malo, pa u obzir mogu da dođu i one šarene. Pitao me je drug pre neki dan da mu skuvam teglu slatka od trešanja, a da ih on kupi. Ali, kada je čuo koliko koštaju, odustao je. Svi vole slatko od trešanja jer je malo kiselije, više je osvežavajuće nego neka druga. Jedino je bolje ono od šumskih jagodica. Ali gde njih da nađeš u Banatu. Možda mu poklonim jednu tegliu, već sam ih dosta podelila – uz smeh nam prića Kaća.

I dok su trešnje već prošle, a lubenice se već prodaju i za 50 dinara, paprike su i dalje basnoslovno skupe.

– Zelene su od 200 do 250, a crvene deblje i po 350 dinara. To su naše paprike, ali su iz staklenika, pa su zato toliko skupe. Tek za oko mesec dana stići će paprike i sa njive, pa će im onda i cena pasti – odgovara nam prodavačia Slađa kada smo je pitali kada će već da pojeftine.

Većina kupaca uzima zato samo po nekoliko komada. Doduše, one „čvalave“, u nekoj kutiji ili gajbi sa strane, malo neuglednije, mogu se kupiti i za manju cenu. A nštai im ne fali.

Što se tiče voća, ima još i višanja, a pijaca je prepuna i breskvi i dinja. Za kruške se i dalje, jer im sezona ipak još nije, traži i do 200 dinara.

– Ne sećam se kada su lubenice ovako rano stigle i da im je toliko niska cena. Menja se klima očigledno. Uskoro ćemo početi da gajimo i pirinač. Ne da se ovde izdržati za tezgom na pijaci da stojiš po ceo dan – priča nam Dule.

Do podne za Pančevo najavljena je temperatura od „samo“ 30 stepeni, jer popodne će dići i do 34, a narednih dana stižu ponoov tropi. Zato, požurite u kupovinu na Zelenu pijacu, a sigurno je da ćete sresti bar nekolicinu poznanika.

U nastavku vam navodimo cene koje su važile juče i jutros rano prepodne. Iskustvo govori da cenkanje baš mnogo ne pomaže, a da popust, ili bolje rečeno zaokruživanje možda na manju sumu, možete da isposlujete ako kod svog prodavca napunite bar tri kese.

Cene povrća

Krompir – 100 dinara

Crni luk – 100 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 600 dinara (40 dinara glavica a može i 4 za 100 dinara)

Šargarepa – 150-200 dinara

Kupus – 70 dinara

Pasulj – 450 dinara

Paradajz – 100-200 dinara

Čeri paradajz – 500-600 dinara

Krastavci – 80-100 dinara

Paprika zelena – 200 – 250 dinara

Paprika crvena – 350 dinara

Paprika zelena šilja – 100-180 dinara

Karfiol 300 dinara

Brokoli – 300 dinara

Spanać – 250 dinara

Tikvice – 100 dinara

Patlidžan – 250 dinara

Boranija – 200-250 dinara

Zelen – 200-300 dinara

Celer – 250-300 dinara

Zelena salata – 80-100 dinara

Keleraba komad – 80-100 dinara

Šampinjoni – 400 dinara

Kukuruz komad – 60-70 dinara

Cene voća

Lubenice – 50-70 dinara

Dinje – 60-70 dinara

Kajsije – 150-250 dinara

Šljive – 100-150 dinara

Breskve – 100-150 dinara

Nektarine – 150 dinara

Višnje – 150-200 dinara

Trešnje – 500-600 dinara

Borovnice – 700 dinara

Maline – 700-800 dinara

Kupine – 600 dinara

Jabuke – 50-60 dinara

Kruške – 150-200 dinara

Pomorandže – 170 dinara

Limun – 200-250 dinara

Banane – 180 dinara

Mlečni proizvodi

Jaja – 11-20 dinara

Sir – 500-600 dinara

Kajmak – 1.200 dinara

PIJAČNI BAROMETAR sa pančevačke Zelene pijace