PORUKA ALEKSANDRA VUČIĆA: Mi nećemo da ratujemo protiv BOŠNJAKA!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govori danas o svim važnim temama za Srbiju i njene građane.

On je izjavio da Srbija dobro stoji po pitanju finansija i naglasio da je to veoma važno zbog ogromne volatilnosti na tržištu energije, posebno struje i najavio da ćemo u veoma kratkom vremenskom periodu otvoriti novi blok B3 u Kostolcu.

– Očekuje se da struja danas i sutra bude najskuplja u poslednjim mesecima upravo zbog ogromne potrošnje. Svi zimski rekordi potrošnje se obaraju. Dakle, nešto na što nismo naučili ranije, nešto što nismo verovali da će ikada da se desi, da ćemo u letnim mesecima da trošimo mnogo više struje, ne samo mi već ceo region i cela Evropa – rekao je Vučić.

Ističe da će biti sve više problema kada je reč o snabdevanju strujom.

– Mi verujemo da ćemo otvaranjem bloka B3 u kratkom vremenskom periodu i izlaskom iz remonta u ‘Bajinoj Bašti’ uspeti da rešimo sve probleme i da građani neće osetiti, baš kao što rekoh, nikakve probleme – naglasio je Vučić

On je dodao da je Srbija, kada se radi o finansijskom stanju, više nego solventna i likvidna, a da su pojedini pokazatelji na rekordnom nivou.

Vučić je u obraćanju građanima rekao da je pre nekoliko dana Srbija kupila pet tona zlata vrednosti 380 miliona, čime su rezerve zlata dospele na aspsolutno rekordan nivo.

– Devizne rezerve su nam 27,6 što je takođe rekordan nivo. Dinarska štednja je 2012. godine bila 17,9 milijardi dinara, danas je devet puta veća nego tada. Devizna štednja je 2012. godine bila 8,3 miliona evra, danas je veća od 15 – naveo je Vučić.

On je istakao da i poslednji izveštaj MMF-a govori o izuzetnoj situaciji u Srbiji, a da su rezultati ti koji nam daju nadu, šansu, priliku da na svaki mogući način dalje napredujemo i brže nego većina zemalja u okruženju.

Predsednik je istakao da je potrebno da nam magacini budu puni, zbog čega Srbija kreće u dodatnu nabavku lekova, jer postoji veliki interes za lekove koji spadaju u ratnu medicinu i osnovnu pomoć.

Posete Egiptu i Londonu

Kako kaže, sutra i u nedelju će biti u dvodnevnoj poseti Egiptu, gde će imati bilateralne razgovore sa predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, i istakao da ono što je izuzetno važno jeste ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta.

Predsednik je u obraćanju građanima naveo da, posle Egipta, odlazi u London, gde je sastanak Evropske političke zajednice 17. i 18. jula.

– A već 19. (jula) očekujemo veliku posetu ovde u našoj zemlji. Posle toga očekujemo važna otvaranja, velike ekonomske događaje za našu zemlju – istakao je Vučić.

Govoreći o sporazumu o slobodnoj trgovini između Sfrbije i Egipta, naveo je da će 87 odsto naših poljoprivrednih proizvoda imati apsolutno zeleno svetlo za ulazak na egipatsko tržište.

– Reč je o ogromnom tržištu koje svake godine raste za tri miliona stanovnika, a danas je oko 106-107 miliona stanovnika – naveo je Vučić.

On je dodao da će, između ostalog, bez ikakvih carina moći da se izvezu sveže jabuke, smrznute maline, drugo smrznuto voće, višnje, kupine, borovnice, suve šljive, prerade živinskog mesa, margarin u većim pakovanjima, kašice za bebu, marmelada, voda, kajmak, slične mlečne prerađevine.

– Ostvarena je delimična liberalizacija i smanjenje carinske stope za sveži sir, sveže breskve i nektarine, smrznuto povrće, hranu za pse i mačke, konditorske proizvode, med, voćne sokove i tako dalje. To je posao države – da našim privrednicima omogući što je moguće lakši pristup većem i širem tržištu i verujem da ljudi u Srbiji to umeju da poštuju i to je dobro obavljen posao – istakao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je nedvosmisleno jasno da se Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima.

– Nedvosmisleno je jasno da se Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima koje nije sama stvorila i za koje ni na koji način nije ni odgovorna. Sukobom na teritoriji Ukrajine, pre dve i po godine, mnogi su u okruženju iskoritili to za napad na Srbiju, Srbija samo unižena, ekonomski uništena, politički iscepkana, podeljene, otete teritorije, samo ta Srbija može da bude dobrodošla. Mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici, 29 godina od masakra u Srebrenici i umesto da to bude prilika za reči pomirenja, za reči poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini bili su izloženi ne samo pogrdama, ne samo neistinama već i direktnim pretnjama. Moralno sakaćenje Srbije, oni u okruženju, koji su uvek služili stranim interesima i čiji je jedini suštinski interes, videćete da se pozivaju na međunarodnu podršku neželeći da probleme rešavaju sa Srbima, nego žele da imaju podršku dominantnog dela zajednice, računajući da će tako moći da uništavaju Srbiju.

Predsednik je naglasio da je nedvosmisleno jasno da se Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima.

– Nedvosmisleno je jasno da se Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima koje nije sama stvorila i za koje ni na koji način nije ni odgovorna. Sukobom na teritoriji Ukrajine, pre dve i po godine, mnogi su u okruženju iskoritili to za napad na Srbiju, Srbija samo unižena, ekonomski uništena, politički iscepkana, podeljene, otete teritorije, samo ta Srbija može da bude dobrodošla. Mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici, 29 godina od masakra u Srebrenici i umesto da to bude prilika za reči pomirenja, za reči poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini bili su izloženi ne samo pogrdama, ne samo neistinama već i direktnim pretnjama. Moralno sakaćenje Srbije, oni u okruženju, koji su uvek služili stranim interesima i čiji je jedini suštinski interes, videćete da se pozivaju na međunarodnu podršku neželeći da probleme rešavaju sa Srbima, nego žele da imaju podršku dominantnog dela zajednice, računajući da će tako moći da uništavaju Srbiju.

To se dešava na tri načina objasnio je Vučić:

revizionizam – uvek će se govoriti u srpskoj krivci i srpskoj agresiji, ma koliko to glupo bilo, jer su se oni otepljivali od nas.

ruski agenti – to ćete uvek moći da vidite, to je važno da se pokaže u svakom trenutku

lažno optuživanje da Srbija želi rat – obrnuto propocionalno jer oni to žele ,a Srbija samo to ne želi ni po koju cenu

nedostatak demokratije (diktatura) – ne bi li se pokazao jedan sveukupni antizapadni pristup Srbije i ne bi li se tražila od Zapada podrška za akcije protiv naše zemlje.

– Ovo je veoma opasno i reč je o ozbiljanom plan koji se provodi, a da bi se to ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije:

usporavanje evropskih integracija Srbije – to rade i zemlje iz okruženja i zemlje koje su članovi EU i koje nisu

jadarit – gde mi moramo da usporimo svoj ekonomski rast i to se vrlo lukavo radi

Za sve to je potrebna političko medijska agresija. To ide kroz:

evropske i svetske medije

regionalne medije

srpske medije

Kod nas možete da čujete da sam ubica diktator, a kod drugih ne možete da čujete neuporedivo manje stvari, a da ne budete osuđeni to za šta ste nekoga prozivali – rekao je Vučić i ukazao na orgnazivoanu akciju medija u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu, Prištini.

– Sve će biti Vučić poludeo, pobesneo, staviće mi da su mi uši klempave, iako nisu. Šta god dobro uradite, to mora da se prikriva – kaže Vučić.

– Pre dva ili tri dana je Republika Srpska je donela odluku da odloži sednicu o razdruživanju. To bih kod ovih drugih trebalo da donese neku vrstu radosti i da tio bude važna vest i da se o tome govori, ali to nigde nije vest – kaže Vučić i dodaje da to nije vest jer oni žele da se dogovdi četvrta stvar.

Četvrta stvar je Priželjkivanje sukoba + intervencija NATO, to vam je zajedničko za sve. Oni čekaju prilike, NATO nije smeo da napadne Rusiju, ali pošto je Srbija suviše mala, nije nuklearna sila, zato je važno da za njih da Srbiju isprovociraju, kako bi NATO mogao da intervenište, ne bi li Srbija konačno bila slomljena.

– Ono su juče bili nedvosmisleno pozivi na rat i sukobe uz mnogo uvreda i neistina.

Na kraju bi usledio kraj Srbije i oni bi rekli da su uspeli. Do kada god Srbija ne ispunjava njihove želje, neće biti po njihovom sudu mira na Balkanu – objasnio je Vučić.