VUČIĆEVA PORUKA IZ EGIPTA: Gledamo da uradimo SVE ŠTO MOŽE ZA SVOJU ZEMLJU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Egipta, gde se nalazi u poseti. On je sa predsednikom arapske države Abdelom Fatahom el Sisijem potpisao niz važnih sporazuma.

Predsednik Vučić rekao je za RTS da će, čim dve strane obave ratifikaciju sporazuma, u potpunosti biti liberalizovano 87,5 odsto poljoprivrednih i 30,5 odsto industrijskih proizvoda.

– Ukupno preko 10.400, tačno 10.412 tarifnih linija, a mi smo za njih liberalizovali 6.075 tarifnih linija. Da li ćemo to koristiti u ovom trenutku ili u budućnosti, potpuno je svejedno, siguran sam da će to mnogo značiti našoj privredi, posebno poljoprivredi, ukoliko budemo imali snage da ojačamo stočarstvo. Dakle, tu sad postoje različite tarife za različite vrste živinskog mesa, ali i goveđe meso, i jagnjeće meso, sve ono što u svakom trenutku možemo plasirati, ali i onog trenutka kada ga budemo imali i za sopstvene potrebe. Dakle, za to mora mnogo da se radi, 365 dana u godini – rekao je predsednik.

– Posao države je da omogući svojim privrednicima da imaju ravnopravne šanse. A mi ćemo uraditi još više da ojačamo odnose sa Egiptom – istakao je predsednik.

Mi moramo da gledamo svoje interese, mi radimo u interesu svojih građana, kaže on.