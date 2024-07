TRAMPA RANJEN NA SKUPU U PENSILVANIJI: Napadač ubijen! FBI otkrio identitet atentatora

Pripadnici Tajne službe evakuisali su Donalda Trampa sa predizbornog skupa u gradiću Batler u Pensilvaniji, nakon što se iz mase čulo nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. Tramp, kojem su se oko uva i na licu videli tragovi krvi, prebačen u bolnicu. Napadač ubijen, još dve osobe ranjene. FBI okarakterisao pucnjavu kao atentat na Trampa i identifikovao Tomasa Metjua Kruksa (20) iz Betel Parka kao atentatora.

Bivši predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon napada na njega tokom mitinga u mestu Batler da je metkom pogođen u desno uho.

U postu na svojoj društvenoj mreži Čru Sošl (Truth Social) Tramp napisao da je pogođen metkom koji mu je probio gornji deo desnog uha i da je zahvalana Tajnoj službi i policiji na brzoj reakciji na napad.

„Što je najvažnije, želim da izrazim saučešće porodici učesniku mitinga koji je poginuo, a takođe i porodici još jedne osobe koja je teško povređena metkom koji mi je probio gornji deo desnog uha, odmah sam znao da nešto nije u redu u tome što sam čuo zviždanje, pucnje, i odmah osetio da metak prodire kroz kožu, a bilo je i puno krvi. Bog blagoslovio Ameriku!“, napisao je on.

Policija: Ubijen i dvojica ranjenih su odrasli muškarci

Govoreći na konferenciji za novinare u Batleru u Pensilvaniji, vlasti su rekle da su žrtve u pucnjavi identifikovane, ali ti detalji još nisu javno objavljeni.

U pucnjavi, koja se dogodila na mitingu bivšeg predsednika Donalda Trampa u subotu popodne, jedan učesnik je mrtav, a još dvoje teško povređeno. Naoružanog napadača su takođe ubili agenti Tajne službe.

Sva trojica su bili odrasli muškarci, rekao je potpukovnik Džordž Bivens iz državne policije Pensilvanije.

„Obavestili smo jedan broj članova porodice, ali oni nisu imali priliku da obaveste širu porodicu“, rekao je on.

Pucnji su bili „rasuti“ i nisu pogodili samo jedno mesto u masi, dodao je on, prenosi Si-En-En.

FBI otkrio identitet atentatora

Federalni istražni biro (FBI) identifikovao je 20-godišnjeg Tomasa Metjua Kruksa kao atentatora na bivšeg predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa na izbornom skupu u Batleru, u Pensilvaniji.

„Identifikovali smo Tomasa Metjua Kruksa (20) iz Betel Parka u Pensilvaniji kao subjekta umešanog u pokušaj ubistva bivšeg predsednika Donalda Trampa 13. jula u Batleru u Pensilvaniji. Istraga je u toku i svako ko ima dodatne informacije trebalo bi da nam se javi“, navodi FBI.

FBI: Pucnjava je bila atentat na Trampa

FBI je nazvao pucnjavu na mitingu bivšeg predsednika Donalda Trampa u subotu uveče atentatom. „Večeras smo imali ono što zovemo pokušaj ubistva našeg bivšeg predsednika Donalda Trampa. To je još uvek aktivno mesto zločina“, rekao je Kevin Rojek, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI-ja u Pitsburgu, govoreći na konferenciji za novinare u Batleru u Pensilvaniji.

On je rekao da vlasti „rade na pokušaju da identifikuju osobu koja je to uradila i sve motive zbog kojih je to učinjeno“, i zamolio javnost da pomognu u informacijama koje bi mogle da pomognu.

FBI je saopštio da je „blizu“ identifikacije ubice, ali da još ne saopštavaju ime.

Specijalni agent rekao je da agencija radi na identifikaciji napadača kroz „biometrijske potvrde” jer osumnjičeni nije nosio identifikaciju.

FBI je rasporedio istražne agente, timove za reagovanje na dokaze i drugo osoblje iz cele zemlje, rekao je on, prenosi Si-En-En.

Na pitanje da li vlasti znaju kakav je pištolj upotrebljen ili koliko je hitaca ispaljeno, Rojek je rekao da vlasti nemaju tu informaciju. Potpukovnik Džordž Bivens iz državne policije Pensilvanije je dodao da zvaničnici imaju „dobru predstavu o tome šta je oružje“, ali da je to još uvek deo istrage.

Vlasti takođe istražuju kako je došlo do pucnjave – uključujući izveštaje očevidaca da su videli napadača kako se penje na krov.

Sredstva za uklanjanje bombi raspoređena su na mestu pucnjave iz „velikog opreza“, rečeno je na konferenciji FBI.

