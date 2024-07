Vučić na POSLOVNOM FORUMU u Kairu: NOVA ERA odnosa sa EGIPTOM!

Egipatsko-srpski poslovni forum počeo je danas u Kairu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Egipta Mostafa Madbulija. Na forumu učestvuje 87 kompanija, od čega je 39 naših, a 48 egipatskih.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na egipatsko-srpskom poslovnom forumu u Kairu da dve zemlje otvaraju novu eru u odnosima, kao i u ekonomskoj saradnji i pozvao egipatske kompanije da učestvuju u specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. u Beogradu. On je zahvalio predsedniku Vlade Mostafi Madbuliju što ga ih je ugostio kako bi dve zemlje dodatno osnažile međusobnu saradnju, kao i između kompanija i podstakle ekonomsku i trgovinsku razmenu, zatim u oblasti turizma i slično.

– Hvala vam mnogo predsedniče vlade što ste me ugostili ovde u ovom divnom zdanju, koja se nalazi u vašoj novoj administrativnoj predstavnici, što je dokaz da se snovi ostvaruju. I ja to znam zato što sam imao isti primer u svojoj zemlji, jer ljudi ne vide neophodnost ovih stvari već od prvog trenutka, ali ne brinite, oni će u potpunosti razumeti sve za nekoliko godina – naveo je Vučić i dodao da se to isto dogodilo Istakao je da se to isto dogodilo i u Beogradu i u Srbiji sa nekim od naših projekata.

– Mi vidimo novu eru naših odnosa sa prijateljskom zemljom Egipat. Dosta toga tek predostoji da se uradi i dosta je i pred vama, a i pred Srbijom i nadam se da ćemo i mi to na prikladan način moći da ispunimo. Pozivamo vas kao državu, pozivamo vas kao vaše kompanije da učestvujete na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. u Beogradu što znači da smo zaista i te kako zainteresovani da vidimo neke od vaših kompanija da učestvuju, koji su učestvovali u izgradnji ovih svih zgrada i prostorija ovde. Nadamo se da će oni moći da dođu u Beograd i da vide šta mi možemo zajedno da uradimo na teritoriji Srbije – rekao je Vučić.

On je naglasio da je srećan što čuje da su neke od tih kompanija već pokazale interesovanje.

– Istovremeno ne mogu da se otrgnem činjenici da su se neki ljudi žalili na nedostatak saobraćajnih veza između Srbije i Egipta. I da kažem da će Er Srbija što je moguće pre da ponovo krene sa svojim letovima između Beograda i Kaira, kad kažem što je moguće to znači u narednim nedeljama ili za dva meseca, ne više od toga. I još jednom ćemo ponovo uspostaviti još bolju konekciju između Egipta i Srbije i na taj način – naveo je Vučić.

Vučić je naveo da je Srbija ostvarila stopu rasta veću od četiri osto, koju je potvrdio i MMF i dodao da je to kada je reč o Evropi velika stopa rasta.

– Mi moramo da stvorimo poslovno okruženje u kome ćemo moći da ostvarujemo još i bolje rezultate u budućnosti. Nije lako privući direktna strana ulaganja pod ovakvim okolnostima širom sveta. Veliki problemi su u današnjoj Evropi, zato što je stopa rasta u zemljama EU, veoma mala i značajno manja nego što je bila – istakao je predsednik Srbije.

On je ocenio da otvaranje novih poslovnih tržišta čini posao predsednika vlada i država.

– Zaista cenim ljude sa egipatske i sa naše strane koji su vredno radili da bismo poslovali ovaj sporazum o Slobodnoj trgovini što je veoma snažan temelj za povećanje naše trgovinske razmene, a i svega ostalo što sa tim ide – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da veruje da bi nezavisne i suverene zemlje trebalo da se povezuju i naglasio da se od velikih sila ne može dobiti.

– Ono što mi možemo da dobijemo iz naše saradnje, neće biti uslovljeno ničim, niti od strane nekog drugog. Ovo je čisto prijateljstvo. I jedni i drugi imamo interesovanje da sarađujemo zbog dobrobiti ljudi. Ja u ovu saradnju verujem kao i u viziju predsednika Al Sisija – rekao je Vučić.

Saradnja sa firmama iz Srbije obuhvatala bi isporuke i strateško partnerstvo na realizaciji projekata u Egiptu i trećim zemljama, za šta je egipatska strana posebno zainteresovana. U okviru svoje strategije “IKT 2030“, egipatska vlada preduzima niz aktivnosti u pogledu podsticanja investicionih ulaganja, izgradnje kapaciteta i programa obuke, reformi digitalnih državnih usluga i unapređenje neophodnih infrastrukturnih kapaciteta.

U sektoru zdravstva, egipatska vlada je usmerena na razvoj preventivne medicine, što podrazumeva nabavku određenih medicinskih uređaja a u skladu sa naporima zemlje da unapredi ukupni zdravstveni sistem, očekuje se da će dugoročno postojati mogućnosti saradnje u oblastima medicinskih aparata i laboratorijske opreme, izgradnji, upravljanju i rekonstrukciji bolnica i seoskih zdravstvenih ustanova, programima obuke za lekare, medicinske sestre i laboratorijske tehničare te osnivanju bioloških i laboratorijskih centara.

Kada je reč o pravno-regulatornom okviru između Srbije i Egipta 2005. godine je potpisano nekoliko sporazuma, koji predstavljaju osnov za unapređenje saradnje u ekonomskoj sferi, kao što su Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija, o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, o kulturno-prosvetnoj i sportskoj saradnji te o sukcesiji bilateralnih sporazuma.

(K1info)