Vučević: Srbija će nastaviti da ulaže u AI vodeći računa o etičkim principima

Srbija će nastaviti da ulaže u veštačku inteligenciju (AI) vodeći računa o etičkim principima, izjavio je predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, koji je prisustvovao otvaranju Istočnoevropske škole mašinskog učenja (EEML) u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu.

On je istakao da veštačka inteligencija ne sme da bude zloupotrebljena i da treba raditi na zakonskom definisanju, vodeći računa da se ne sputava napredak.

„Mi treba da oslobodimo ljude straha i pokažemo da se ovde radi u korist ljudi“, rekao je Vučević i dodao da je razvoj i rast veštačke inteligencije povezan i sa proizvodnjom električne energije.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Милош Вучевић (@milosvucevic)

„Razumemo šta radite, vi pokazujete da za nauku granice ne postoje. Želim da vam kažem da morate da budete fokusirani na nauku, na približavanje svega nama običnim smrtnicima i ne samo za nauku, nego govorim i o ukupnom obrazovanju. Ne zanemarite i pitanje etičke primene veštačke inteligencije“, naglasio je Vučević.

Prema rečima v.d. direktora Instituta za veštačku inteligenciju Dubravka Ćulibrka, svi su ponosni što se Istočnoevropska škola mašinskog učenja organizuje u Novom Sadu.

„Osnovni motiv za ovo mi je bilo da stvorimo okruženje gde naši mladi ljudi mogu da se bave veštačkom inteligencijom i da su integrisani u zajednicu. Ne postoji univerzitet u svetu kohi bi mogao sve ovo odjednom da obezbedi“, istakao je Ćulibrk.

Učešće na ovogodišnjem EEML-u potvrdili su istaknuti predavači sa univerziteta kao što su New York University, ETH Zürich, University of Oxford, University of Cambridge, McGill University, kao i predstavnici globalnih tehnoloških kompanija poput Google DeepMind, Genentech (Roche), Bitdefender, Microsoft, INSAIT, PolyAI, ali i naši stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu i Instituta za veštačku inteligenciju Srbije.

Program Letnje škole, u kojoj će biti više od 250 polaznika iz 24 zemlje, traje od 15. do 20. jula i sastoji se od šest dana intenzivne obuke koja uključuje predavanja, praktične sesije, kao i uvodna predavanja predstavnika biznis sektora i prezentacije sponzorskih štandova.

Učesnici će imati priliku da prodube svoja znanja i veštine istražujući teme kao što su osnove mašinskog učenja, multimodalno učenje, napredne arhitekture dubokog učenja i druge.

(Pančevac/Blic)