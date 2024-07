Evo kada kreće prva linija beogradskog metroa

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević najavio je danas da će prva linija beogradskog metroa krenuti u rad krajem 2028. godine ili početkom 2029. godine.

On je dodao da „krtice“ koje će kopati podzemne cevi kojima će ići metro, ulaze pod zemlju 2025. godine.

Rekao je za Tanjug da radovi na depou Makiško polje već krenuli, što je, napominje on, najkompikovaniji deo jer je depo mesto odakle će se upravljati čitavim sistemom.

– Kada budu krenule da se rade metro stanice u nadzemnom iskopu i kada građani budu mogli to da vide golim okom, onda će biti jednostavnije. Beogradski metro više nije bajka za Beograđane, to je naša realnost, svakim danom smo sve bliži da ostvarimo taj san – poručio je predsednik Skupštine.

Nije metro jedino rešenje za problem saobraćaja u Beogradu, rekao je Nikodijević i dodao da se pored metroa, takođe radi i na „BG Voz“ koji treba da posluži obodnim beogradskim opštinama da njih priključi što brže i efikasnije metrou.

– Hoćemo sada da radimo novu liniju Zemun polje – Surčin da povežemo beogradski aerodrom, to moramo sve do 2027. godine jer je EXPO 2027 velika šansa Beograda. Ako mi nemamo obavezu na parceli na kojoj se nalazi EXPO, ne znači da nemamo nikakve obaveze. Moramo da osmislimo kako ćemo tako veliki broj ljudi dovesti na EXPO i vratiti – naveo je on.

Nikodijević kaže da je za funkcionisanje grada u letnjem periodu ključno da se završe projekti koji mogu da se urade tokom leta, poput rekonstrukcije određenog dela ulica, zamena instalacija, kako bi Grad Beograd dočekao 1. septembar spremno.

Kako je naveo, Beograd ima problem i sa vodosnabdevanjem u određenim delovima grada zbog čega se radi vodovod Makiš – Mladenovac, istakavši da se novi delovi grada priključuju na taj regionalni vodovod.

– On je od 2000. godine bio zatrpan i neko nije hteo da ga radi, i onda smo mi maltene radili projekat od početka. Nije bilo sluha za tako velike projekte ali sada sada dajemo ljudima mogućnost normalnog vodosnabdevanja posebno u ovim letnjim mesecima – izjavio je on.

Nikodijević je istakao da se tokom letnjih dana kada su visoke temperature počinje dosta ranije u toku dana sa radom na beogradskim gradilištima nego što je uobičajeno, kako bi u periodu oko 12, 13, 15 časova radili slabijim intenzitetom i kako radnici ne bi bilo izloženi tolikom naporu.

Prema njegovim rečima, potrošnja struje u Beogradu u letnjim mesecima je veća nego zimi zbog upotrebe klima uređaja usled visokih temperatura.

– To su klimatske promene za koje smo svesni da postoje, koje dovode do toga da i u toku noći imamo jako visoke temperature, čak ni tokom noći ne pada temperatura u Beogradu. Klimatske promene su neminovne i najviše se osećaju na području Balkana i Mediterana – dodao je on.

Kako je naveo, 2015. godine je doneta strategija prilagođavanja Beograda na klimatske promene, u kojoj postoji niz mera koji će Beograd morati u budućnosti da preduzme kako bi se izborio sa klimatskim promenama, piše „B92“.

– U budućoj izgradnji naselja, ulica moraće da se primenjuju preporuke iz te strategije, ali ono što je već napravljeno trebaće godine da se to prilagodi sistemu. Ne piše do kada sve to treba da se uradi, ali se na svemu radi – izjavio je predsednik Skupštine grada.

Na pitanje da li će biti dovoljno novca za sve što je planirano da se uradi u Beogradu, Nikodijević je rekao da želje i ambicije rastu zbog čega zafali i novca, ali dodao da je poseban akcenat stavljen na brigu o ljudima i njihovim potrebama kao što su besplatni vrtići i privatni i državni, izgradnja infrastrukture.

Takođe, dodaje on, planirano je i da sledeće godine Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd nabavi 300 novih autobusa i 100 tramvaja, napomenuvši da privatnici po novom ugovoru moraju da imaju nova vozila ne starija od dve ili tri godine.

– Uslov za raspisivanje novog tendera za privatne prevoznike je da morate imati nova vozila, ne možete voziti Beograđane u raspalim autobusima starim 10 godina i da nemate klima uređaj na 40 stepeni. Ko bude ispunjavao te uslove moćiće da učestvuje na tenderu – objasnio je on i apelovao na građane da plaćaju prevoz kako bi Beograd ima nova vozila.

Kada je reč o buvljaku na Novom Beogradu, Nikodijević je rekao da je buvljak preseljen i da svi koji su radili na buvljaku sada imaju mnogo bolje uslove za rad, a da je lokacija na kojoj se nalazio buvljak prodata i na njoj će se graditi komercijalni objekat.

– Razgovarao sam sa direktorom pijaca, išao sam sa njim da obiđem nekoliko pijaca pored Palilulske pijace, iznenadio sam se koliko pijaca Stari Merkator lepo izgleda. Kod Bajlonija se radi i metro stanica pa ćemo morati da uklapamo radove, ali imamo planove da pijace postanu kao italijanske pijace, multifunkcionalne – najavi je Nikodijević.

(Bizportal