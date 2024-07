Ranjeni policajac ispričao kako je došlo do napada, uspeo je da puca ka napadaču

Vjekoslav Ilić, policajac koji je sinoć ranjen u pucnjavi kod Loznice, je u stabilnom stanju i svestan je. On je razgovarao sa pomoćnikom direktora policije Draganom Vasiljevićem koji je u razgovoru za RTS ispričao kako je došlo do napada. Ističe da je policajac Ilić uspeo da repetira pištolj i puac ka napadaču, ali ne zna se da li je on ranjen. Vasiljević je izrazio saučešće porodici ubijenog policajca Nikole Krsmanovića.

Kod Loznice je sinoć ubijen jedan policijski službenik, dok je drugi teško ranjen. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem.

Na licu mesta policija je pronašla pasoš osumnjičenog, izdat od strane privremenih institucija takozvanog Kosova na ime Hajrizi Artan (1991). Objavljena je i njegova fotografija. Međutim, još se proverava da li je to pravi identitet napadača.

Pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević rekao je u emisiji „Oko“ RTS-a da je obišao ranjenog policajca Vjekoslava Ilića i da je on u svesnom stanju i da se oseća dobro.

Vasiljević je rekao i šta mu je Ilić ispričao.

„Videli su ‘mercedes’ tutinskih registarskih oznaka. Njima je to bilo sumnjivo, pošli su za vozilom, uključili svetlosnu signalizaciju. Vozilo je stalo kilometar i po dalje. Policajci su izašli iz vozila i tražili lična dokumenta, bila je to rutinska kontrola“, rekao je Vasiljević.

Ističe da nije odmah došlo do pucnjave, i vozač i suvozač su dali lična dokumenta. Poštujući pravila policajci su zahtevali da jedno lice izađe – suvozač, a drugo lice je ostalo u vozilu.

„Suvozač je izašao, lice se ponašalo uobičajeno u smislu gestikluacije, bilo je nasmejano, policajac Ilić je bio sa leve strane, u zoni vozača da bi ga držao pod kontrolom. Neposredno posle početka kontrole lica začuli su se pucnji, to je bilo u zadnjem delu vozila“, ispričao je Vasiljević.

Navodi da je napadač opalio nekoliko metaka ka policajcu Iliću i da ga je pogodio u desno rame.

„Kako sam kaže (Ilić) vrlo teško, ali uspeo je da repetira pištolj i uputio nekoliko hitaca prema tom licu“, naveo je Vasiljević.

Nema informacije da li je napadač ranjen. Ilić je, takođe, rekao da napadač nije znao, ili nije hteo da govori srpski jezik.

