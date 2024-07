PAKLENI AVGUST! Stiže 25 dana TROPSKOG TALASA, ovo je detaljna prognoza

– Maksimalne temperature danas će biti od 33 do 37 stepeni, a od petka do kraja sedmice u većini mesta od 31 do 36. U urbanim sredinama i dalje se očekuju tropske noći. Na početku treće dekade jula najnestabilnije vreme prognozira se za ponedeljak, 22. jul, i sredu, 24. jul, uz dodatni pad temperature, koja će se u većini mesta kratkotrajno vratiti u interval od 28 do 32 stepena. Nakon 25. jula pretežno sunčano, uz ponovni manji porast temperature, koja će do kraja meseca biti u intervalu od 30 do 35 stepeni – izjavio je Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.