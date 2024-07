USVOJEN TEKST IZMENE KRIVIČNOG ZAKONA: Napad na zaposlenog u prosveti postaje krivično delo

„Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine

Opštepoznato je da se u Srbiji napad na advokate karakteriše kao krivično delo, a sva je prilika da će uskoro takav status dobiti i prosvetni i zdravstveni radnici. Da bi se to dogodilo, neophodno je da se menja Krivični zakonik, a prvi korak je urađen – tekst izmene Krivičnog zakonika je završen. Od septembra počinje javna rasprava, a krajem godine bi trebalo da budu usvojene izmene u Skupštini Republike Srbije. Dakle, od naredne godine, pored advokata, nastavnici i lekari mogu očekivati rigoroznije kazne za one koji ih napadnu na radnom mestu.U javnosti su odjeknule informacije o radikalnim promenama koje će nastupiti u sistemu obrazovanja Srbije, međutim to neće ići baš tako brzo. Naime, ovaj veliki iskorak povlači sa sobom usaglašavanja više resornih ministarstava i izmene Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), što ujedno znači i nepoznanicu u vezi s konačnom primenom.

Kazna zatvora

Pa ipak, ova zvučna promena, da će zaposleni u obrazovnim ustanovama imati izjednačen status sa advokatima, prema mišljenju državnih institucija, predstavlja radikalniji pristup rešavanju problema napada na profesore i nastavnike. U praksi bi to značilo da bi se svaki napad na zaposlene u školama mogao kazniti zatvorom. Kako je nedavno objasnila ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, neće se tretirati kao napad na službeno lice zbog prava i obaveza službenog lica koje prosto u obrazovanju ne mogu ostvariti i ispuniti nastavnici i uposleni, ali će zaista izmenama i dopunama Krivičnog zakonika doći do određenih izmena u pogledu sankcija, koje će biti neuporedivo oštrije. U tekstu izmene Krivičnog zakonika prema predlogu Ministarstva pravde stoji: „Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina”.

Korak po korak

Prosvetni sindikati su zadovoljni i očekuju da nemile scene iz učionica i ordinacija više neće biti glavna tema u medijima. Mada smatraju da ova mera neće rešiti problem nasilja, ali će ga smanjiti. Do sada je bilo – ako neko napadne profesora, on je mogao privatno da ga tuži, a kada bude izmenjen Krivični zakonik, uslediće tužba po službenoj dužnosti. LJudi će više voditi računa jer će zaprećena kazna biti od šest meseci do tri godine zatvora. Do sada su mogli da dobiju novčanu kaznu ili do godinu dana zatvora.

Da podsetimo, kap koja je prelila čašu bio je napad na profesora Tehničke škole u Bačkoj Palanci koga je tokom časa napao bivši učenik i naneo mu teške telesne povrede. Zaposleni u prosveti su 16. maja organizovali protest u Beogradu, sa samo jednim zahtevom: da se izmeni Krivični zakonik i da se napad na nastavnika tretira kao krivično delo po ugledu na advokate. Ministarstvo pravde je izašlo u susret prosvetarima, urađena je nova verzija Krivičnog zakonika, koja čeka na usvajanje. Na kraju treba istaći da se izmene u Krivičnom zakoniku uglavnom odnose na srednje škole, gde su stariji maloletnici i punoletni đaci. Kada je reč o osnovcima, nasilje je regulisano prosvetnim zakonima i pravilnicima. Pravilnik o ocenjivanju kaže da se svaki napad na nastavnika od strane maloletnika smatra najtežim, trećim stepenom nasilja, koji podrazumeva uključivanje policije i Centar za socijalni rad. Međutim, ukoliko roditelji osnovaca napadnu nastavnika, to će se takođe karakterisati kao krivično delo kada izmena Krivičnog zakona bude usvojena u parlamentu.

Z.S