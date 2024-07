KATARINA BANJAI: Merenja su ekološki pokazatelji

Resor Katarine Banjai je zaštita životne sredine i održivi razvoj. Najpre smo je zamolili da uporedi situaciju u ovim oblastima u Pančevu pre četiri godine i sada.

Katarina Banjai: Oblast zaštite životne sredine je izuzetno kompleksna, na nju svi mi imamo uticaj. Grad Pančevo sprovodi veliki broj aktivnosti kako bi se poboljšao kvalitet životne sredine. A najbolji pokazatelji da li dobro radimo su merenja, odnosno monitorinzi vazduha, vode i zemljišta. Nama – Pančevkama i Pančevcima, kada razmišljamo o našem gradu, uvek je prva asocijacija kvalitet vazduha. Situacija je neuporedivo bolja nego pre nekoliko godina, ali i dalje nije zadovoljavajuća. Najveći problem su povećane koncentracije čestica u zimskom periodu, kao što je slučaj i u svim drugim većim gradovima. Ako posmatramo poslednjih pet godina, suspendovane čestice nisu prekoračile godišnje granične vrednosti, ali imamo veći broj dnevnih prekoračenja nego što je dozvoljeno. Najveći udeo tih čestica u zimskom periodu emituju dimnjaci privatnih kućnih ložišta koja koriste čvrsto gorivo i to je razlog zašto Grad Pančevo od 2016. godine subvencioniše uvođenje gasnih priključaka. Ova mera se pokazala kao zaista dobra i zbog toga je sprovodimo u kontinuitetu. Ne računajući tekuću godinu, jer je javni poziv još uvek otvoren, do sada je za ovu namenu izdvojeno 28,6 miliona dinara, odnosno gasifikovano je 609 domaćinstava.

Kako se još Grad bori za bolje zdravlje stanovnika?

– Grad Pančevo i UNDP su krajem prošle godine potpisali ugovor o realizaciji projekta „Mere za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu”. Mera s kojom smo mi konkurisali je bolja kontrola ambrozije, jer nam je zaista važno da koncentraciju ambrozije u vazduhu držimo pod kontrolom i za to postoje dva razloga. Prvi je što polen ambrozije izaziva alergijske reakcije kod velikog broja ljudi, a drugi razlog je to što ambrozija spada u prirodne emitere PM čestica. Cilj ovog projekta je da se unaprede kapaciteti grada Pančeva za bolju kontrolu ambrozije kroz nabavku nove opreme. Zatim, neophodno je da se u što većoj meri ukloni ambrozija i da se podigne svest javnosti o štetnom uticaju alergenih vrsta polena na zdravlje i na mogućnost prevencije. Mimo projekta, svake godine, Grad izdvaja značajna sredstva i sprovodi mere koje definitivno daju rezultate, jer se uočava opadajući trend. Ukoliko posmatramo period od pet godina, možemo primetiti da su koncentracije polena ambrozije upola manje.

Katarina Banjai je rođena 1990. godine u Pančevu, gde je završila OŠ „Stevica Jovanović” i Tehničku školu „23. maj”, a nakon toga i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, dobivši zvanje master inženjer zaštite životne sredine (prosečna ocena 9,57). Radila je u Tehničkoj školi „23. maj” kao profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta. Na mesto gradskog većnika zaduženog za zaštitu životne sredine i održivi razvoj postavljena je 19. maja 2016. Imejl: katarina.banjai@pancevo.rs.

Kakvi su vam planovi za vreme pred nama?

– Plan nam je da nastavimo započete projekte i realizujemo nove, koji će poboljšati kvalitet života u našem gradu. Jedan od započetih projekata realizuje se u saradnji s JKP-om „Higijena”, a odnosi se na uvođenje primarne separacije otpada u domaćinstvima individualnog stanovanja, odnosno odvojeno sakupljanje komunalnog i ambalažnog otpada. Do sada je ovakvo sakupljanje zaživelo u pojedinim delovima grada, a cilj nam je da to proširimo i na ostale mesne zajednice. Ove godine u Centru za reciklažu je počela da radi i linija za separaciju otpada, tako da su se stvorili uslovi da se ovaj segment unapredi. Uz to, jedan od najpopularnijih programa koje sufinansiramo, u saradnji s Ministarstvom rudarstva i energetike, jeste energetska sanacija porodičnih kuća i stanova. Interesovanje naših sugrađana je iz godine u godinu sve veće. Do sada, u okviru ovog programa, 319 domaćinstava je realizovalo neku od mera energetske efikasnosti, pri čemu je najviše zastupljena zamena stolarije. Ovaj program ćemo sprovoditi i narednih godina. Ovogodišnji javni poziv naši sugrađani mogu očekivati u toku narednog meseca. Da zaključim: zaštita životne sredine je kompleksna i ona zadire i u druge oblasti. Moje koleginice i kolege i ja, kao jedan tim, zajedničkim snagama borićemo se da naše okruženje bude zdravije i zelenije. Trudićemo se da unapredimo stanje životne sredine u svim segmentima, s posebnim akcentom na vazduhu, upravljanju otpadom, energetskoj efikasnosti i ozelenjavanju našeg grada.

(Pančevac / S. Trajković)

ZAJEDNIČKA INICIJATIVA GRADA NOVOG SADA I KOMPANIJE NIS Ekološkom akcijom na plaži „Oficirac“ obeležen Svetski dan zaštite životne sredine

Skupština Grada: Izabrani gradonačelnik i članovi Gradskog veća