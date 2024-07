Još jedan sunčan dan, uveče naoblačenje sa kišom i grmljavinom

Pred nama je još jedan sunčan dan, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Krajem dana stiže jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano i toplo vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom očekuje se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Najviša temperatura biće od 31 do 34 stepena. Još danas je za veći deo zemlje prognozirana i visoka vrednost UV indeksa, pa se preporučuje nanošenje zaštitne kreme prilikom izlaska iz stana.

Krajem dana stiže nam jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno intenzivnijim, koje će zahvatiti severne i zapadne krajeve, a tokom noći ka sredi proširiće se na veći deo Srbije.

Od srede nas očekuju niže maksimalne temperature – sutra do 31 stepena, u četvrtak do 29, a u petak do 28 stepeni.

Moguća nesanica i bolovi u mišićima i zglobovima Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

(Pančevac/RTS)

Danas toplo i sunčano, od srede zahlađenje