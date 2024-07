Ovo je prava atrakcija pod otvorenim nebom: Užičani napravili prvi eko kamp sa pogledom na hiljade zvezda, sve što vam treba je šator

Užice – U neposrednoj blizini Šarganske osmice u Mokroj Gori otvoren je prvi eko kamp na teritoriji grada Užica. ”Lokomotiva”, kako je izletište nazvano, nastala je kroz projekat prekogranične saradnje Srbija- BiH , koji finansira Evropska unija i u okviru kog će kampovi biti postavljeni na ukupno devet lokacija u Zlatiborskom okrugu. Prema rečima Dušanke Selaković gradske većnice za zaštitu životne sredine i turizam, ogroman je značaj ovakvih projekata i novih sadržaja u najlepšem, turističkom selu sveta, zbog čega će grad nastaviti da ulaže u turističku infrastrukturu.

“Osim ove aktivnosti do kraja godine će se realizovati i druge aktivnosti koje su vezane za projekat koji realizuje TO Užice, a to je projekat jačanje pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Federacije BiH. Ovde su već obeležena 23 kilometra pešačkog puta E7 i u Parku prirode će biti postavljena četiri odmorišta, istakla je Selaković uz zahvalnost na saradnji nosiocima turizma u Mokroj Gori, Šarganskoj osmici, Drvengradu, Mećavniku i Parku prirode Šargan- Mokra Gora.

Nosilac aktivnosti na realizaciji projekta je Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, a po rečima direktora Nemanje Nešića, jedan od ciljeva je afirmisanje lokacija koje nisu bile preterano promovisane u kontekstu aktivnog odmora koji je sve popularniji u vremenu postkovida.

“Kroz projekat smo želeli da promovišemo lokacije u Zapadnoj Srbiji koje su manje atraktivne i nisu dovoljno promovisane za ovaj vid turizma koji poslednjih godina sve više dobija na značaju. Eko kamping izletište “Lokomotiva” u ponudi ima pet šatora, odmorište i dečije igralište, a ovim izletištem upravljaće Šarganska osmica”, naglasio je Nešić.

Zadovoljstvo novim sadržajima izrazila je i Aleksandra Milutinović upravnica Šarganske osmice, koja će upravljati izletištem.

“Šarganska osmica je dobila potpuno novi sadržaj i želimo da iskažemo veliku zahvalnost ljudima koji su to prepoznali i koordinirali sa nama. Imamo parkić za decu koji do sada Mokra Gora nije imala. Ovo nisu samo teren i samo igračke, već potreba da pokažemo ljudima da želimo da ih združimo, želimo da što više naših gostiju, posetilaca i izletnika dolaze na ovu lokaciju, gde pored smeštajnih kapaciteta sada imamo i eko kamping zonu”.

U okviru ovog projekta prekogranične saradnje Srbije i Federacije Bosne i Hercegodine, koji sprovodi Turistička organizacija regija Zapadna Srbija u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Nerda iz Tuzle i Turističkom organizacijom grada Tuzla eko kamping izletišta biće postavljena u Rastištu u Bajinoj Bašti, Borjaku u Požegi, Alpskim vrelima u Kosjeriću, u blizini Rzava u Arilju, u Sjenici na Pešteru, na Zlataru u blizini jezera Kokin Brod, u Prijepolju na izletištu i u Gostilju na teritoriji

(Pančevac/RINA)

Užice dobilo još jednu svetinju: Osvećeni temelji na izgradnji parohijskog doma i sale Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Krčagovu