NA DANAŠNJI DAN PRE 18 GODINA Nole je osvojio prvu titulu u karijeri! Pogledajte kako je to izgledalo

Na današnji dan pre 18 godina, Novak Đoković je u Amersfortu osvojio prvu titulu u karijeri.

Prva od mnogih, ispostavilo se, došla je 23. jula 2006. godine.

Đoković je pohod počeo od sunarodnika Borisa Pašanskog, kojeg je razbio sa 6:0, 6:3, a zatim su pali Tomaš Zib (6:4, 6:2), Mark Žikel (6:3, 6:4), Giljermo Korija (6:2, 1:0) i na kraju Nikolas Masu (7:6, 6:4).

„Nadam se da će ovo biti prvi korak u mojoj karijeri. Nadam se da ću osvojiti još mnogo turnira“, rekao je tada Đoković posle meča.

Od tog trenutka do objavljivanja ovog teksta, srpski teniser je osvojio 98 titula. Način proslavljanja se verovatno menjao – Endi Mari se jednom našalio da titule slavi time što se „razbije“ od veganskih smutija – ali je priča bila drugačija od trenutne pre 18 godina.

Voditelj programa pitao je Đokovića kako će proslaviti titulu i da li će popiti nešto, na primer vino ili pivo.

„Pivo, vino? ‘Ajde, molim te, to je preslabo! Uzeću nešto mnogo jače!“, uz smeh je izjavio Đoković i dodao:

„Pa prva titula mi je, moram da proslavim na pravi način! Neki viski, ili nešto, ne znam… Biće to tajna!“.

Turnir u Amersfortu bila je i prva titula za Marjana Vajdu u Novakovom timu. Na tribinama su tada bili on i tada još devojka, Jelena.

Voditelj je podsetio Novaka da je Vajda osvojio čelendžer u Hagu, nedaleko od Amersforta, ali je srpski teniser u svom fazonu potkačio trenera.

„Njegov najbolji renking je bio 34. mesto, a sada sam bolji od njega“, još jednom se našalio Novak.

