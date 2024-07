Košarkaši Srbije ubedljivi protiv Portorika na olimpijskom turniru

BEOGRAD – Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Lilu Portoriko 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15), u utakmici drugog kola Grupe C na Olimpijskim igrama.Selektor Svetislav Pešić pružio je priliku svim igračima u današnjoj utakmici, a najefikasniji je bio Filip Petrušev sa 15 poena uz devet skokova. Centar Nikola Jokić igrao je 23 minuta i nedostajala mu je jedna asistenciju do tripl-dabl učinka, on je utakmicu završio sa 14 poena, 15 skokova i devet asistencija.

Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić dodali su po 13 poena, Aleksa Avramović 12 poena, a Nikola Milutinov 11 poena i devet skokova.

U ekipi Portorika najefikasniji je bio Kristofer Ortis sa 19 poena uz šest skokova, a Ismael Romero dodao je 10 poena.

Srpski tim je od početka poveo i predvođen Jokićem brzo je stekao dvocifrenu prednost. Kako je utakmica odmicala Srbija je uvećavala prednost do maksimalnih 41 na kraju meča.

Srbija sada ima pobedu i poraz u Grupi C, a u trećem kolu u subotu 3. avgusta od 21 čas igraće protiv Južnog Sudana.