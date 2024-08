IZLOŽBA RADOVANA KUZMANOVIĆA u petak u pančevačkom Muzeju

Obradovaće nas sigurno da se u petak, u kulturnoj letnjoj oskudici, nešto posle podneva, u 14 časova, u pančevačkom Narodnom muzeju otvara izložba slika Radovana Kuzmanovića, umetnika iz Rume, pod nazivom „Oda večnom apsolutu“.

A u katalogu je naš sugrađanin slikar Milan Jakšić napisao „Shvatanje umetnosti je kod Radovana tesno vezano i sa razumevanjem života. Život i umetnost su za njega povezane stvari, i nemoguće ih je razdvojiti. I u životi i u umetnosti želi da ispita krajnje granice i mogućnosti. Svojim radovima, zadaje najteže probleme i zadatke. Preispituje sve ekstreme, kako na slikama tako i na svome telu.. Da bi ovde rečeno bilo jasnije, treba napomenuti da se Radovan dugo se bavio maratonom i trčanjem, dovodeći i svoje telo do krajnjih granica. Reči koje je napisala Isidora Sekulić o Zori Petrović mogu pomoći da se razume i umetnost Radovana Kuzmanovića, „u umetnosti nema istine do lične istine! I ako nema ličnosti, ništa u umetnosti nije istina, ni to, da je zašlo sunce, i da je nad gorama mir’’.

Radovan Kuzmanović rođen je 1953. godine u Stejanovcima kod Rume, završio je magistarske studije slikarstva na Likovnoj akademiji u Novom Sadu kod profesora Milana Blanuše. Radio je u prosveti, bio kustos i direktor Zavičajnog muzeja u Rumi, a od 2016. godine ima status samostalnog umetnika. Priredio je 20-ak samostalnih a učestvovao na preko stotinu grupnih izložbi širom Srbije.

(Pančevac)

