ZA MENE JE TO ISTORIJSKI DOKUMENT Brnabić o usvojenoj Deklaraciji sa Svesrpskog sabora

Predsednnica Narodne skupštine Ana Brnabić gost je jutarnjeg programa TV Prva.

Brnabić u emisiji govori o važnim temama.

O usvojenoj Deklaraciji, Brnabić je rekla da je zadovoljna što je urađen dobar posao, i što su Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Srpske usvojile Deklaraciju na Svesrpskom saboru.

– Za mene je to jedan istorijski dokument jer je prvi dokument tog tipa i ta deklaracija govori o svim onimn stvarima koje mi treba da uradimo za nas, a ne protiv nas. Bavi se svim onim stvarima koji su važni za srpski narod – očuvanje, kulture, jezika, ćiriličkog pisma, prava. To je suprotstavljanje asimilaciji naših prava. Ona pokazuje našu potrebu za mirom i stabilnošću. Čini mi se da je to dokument koji je dobar za sve ostale iako mnogi tvrde suprotno – ističe Brnabić.

O tome što opozicija nije podržala Deklaraciju, ona je rekla:

– Na žalost, kod nas se često dešava da mnogi ne čitaju, svak ko kaže da je to deklaracija Velike Srbije i protiv nekog naroda, ili želi da manipuliše ili je nikada nisu pročitali, a mislim da je pre to, da ih nije zanimao taj dokument.

O njihovom ignorisanju Deklaracije, Brnabić je rekla:

– Stranke koje su konzervativnije, kvazi više nacionalne, orijentisane desno, one su govorile da je ovakva deklaracija u suštini dobra stvar, ali su nalazili tače koje im se ne sviđaju. O tome će suditi generacije kasnije.

Ona je čestitala Jorgovanki Tabaković na izboru za guvernera Narodne Banke Srbije:

– Nema velikih izmena u kursu evra, to treba održati.

Brnabić je takođe dodala:

– Za jednu uspešnu zemlju, važno je da ima Vladu koja ima viziju i veru u ljude, ali je važno da ima ozbilju opoziciju. A kada nemate, sve se svodi na dnevno-političku borbu. Vlast ne može da raspravlja sa njima argumentima, politika postaje politikanstvo, činjenica i argumenti izgube svaku snagu, poluinformacije postaju sredstvo političke borbe, i tako je jako teško da se neka agenda koja je od nacionalnog interesa tako razgovara.

O najluđim teorijama zavera koji stiže sa protesta protiv iskopavanja litijuma, Brnabić kaže:

– Nismo iskoristili ni ovu šansu da podvučemo crvene linije. Ne može agronom da priča o anomalijama kod novorođene dece. Mi vređamo tako celu medicinsku struku. Tu su lekari. uče je jedna doktorka izašla i rekla da su to notorne laži. To je zaista širenje panike. Zabrinuta sam jer je đavo odneo šalu. Naša opozicija kaže da je proervopska, da je za napredak, struku, i oni kažu izađite na ovakve proteste i ne osudi ovakve stvari, onda smo mi to svesno odlučili, mi parlamentarci. Na nama kao parlamentarnim strankama i pokretima je najveća odgvoornost. Mi ovak nešto nećemo dozvoliti u našem drutvu. Tu nema prostora za argumentovanu raspravu. Na protestu na koji poziva opozicija ljude zovu satanistima.

(Pančevac/Novosti)

