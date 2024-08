Hram u Debeljači dobija novi sjaj: Trenutno je završena restauracija zvona i krsta

Velika ulaganja u obnovu pravoslavnog hrama Presvete Bogorodice u Debeljači počela su pre otprilike mesec dana. Trenutno je završena restauracija zvona i krsta.

Pravoslavni hram Presvete Bogorodice u Debeljači polako ali sigurno dobija svoj novi sjaj. U toku su obimni radovi na rekonstrukciji zvonika, kao i na postavljanju krsta. Kako navodi predsednik građevinskog odbora, Pera Đuričkov, do kraja prve faze projekta, ostalo je još malo radova a radovi će biti gotovi u roku, rekao je Pera Đuričkov, predsednik građevinskog odbora

– Trenutno smo u radovima na zvoniku. Podigli smo ga preko 3 metra i sad je višlji nego što je bio. Obnovili smo staro zvono, kompletno smo radili elektrifikaciju i automatizaciju, tako da sada imamo kompletnu struju. Sve je opšiveno bakrom. Dokupljena su i dva nova zvona, jedan od 250 kg a jedan od 125 kg tako da sada ukupno imamo tri zvona. Prvi korak koji smo imali u planu i projektu smo odradili na vreme.

Prva faza radova bi trebalo da bude gotova do 19. avgusta, dok je završetak kompletne rekonstrukcije crkve planiran do proslave 100 godišnjice hrama, dodao je Đuričkov.

– Krst je takođe urađen, pozlaćivanje je gotovo. U okviru druge faze će se menjati krova pošto je oštećen, Stavićemo bakar na krovu. To nam je veliki trošak jer moramo da nabavimo 300 kvadrata bakra. Radi se i druga velika kupola. Plan je da se dotera ceo krov i posle ćemo sa radovima dole. Biće sređena fasada, novi oluci, porta crkve. Planovi su veliki i verujem da čemo to sve završiti do obeležavanja stogodišnjice našeg hrama.

Srpska pravoslavna Crkva u Debeljači je najmlađi objekat Srpske pravoslavne crkve na području opštine Kovačica. Crkva je sagrađena 1934. godine i građena je po uzoru na crkvu u Oplencu, tako da se i danas govori da je to oplenačka crkva u malom.

(Pančevac/RTV Pančevo)

