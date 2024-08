VRAĆA SE POSLE 5 GODINA Đoković otkrio na kom turniru će zaigrati posle duže pauze: Ne mogu da dočekam da se vratim

Srpski teniser Novak Đoković uspeo je da dođe do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je u velikom finalu bio bolji od Karlosa Alkaraza sa 2:0, po setovima 7:6, 7:6 i tako je došao do jedine stvari koja mu je nedostajala u karijeri.

Imao je Novak Đoković i vremena da odmori, da proslavi tu zlatnu medalju, dok se sada oglasio i otkrio na kom turniru će igrati nakon pauze od pet godina.

– Zdravo, ne mogu da dočekam da se vratim u Šangaj i zaigram na ovom Mastersu. Vi ste tako sjajni, volim vas i hvala – kratko je poručio naš Nole.

The Olympic Champion is coming back to Shanghai! 🌟

After 5 years, 4-time champ @DjokerNole will play at the @SH_RolexMasters 🙌

Get your tickets now -> https://t.co/FeJNYueW2m pic.twitter.com/fxwOPCRWcL

— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 6, 2024