EVO ZAŠTO JOKIĆ NE DAJE IZJAVE ZA MEDIJE Bogdanović otkrio: Ovde na Olimpijskim igrama nema kazni

Dobiti izjavu od Nikole Jokića je naučna fantastika. Najbolji košarkaš sveta je i te kako škrt na izjavama, naročito kada izađe iz SAD.

A sada je i otkriveno zbog čega zvezda Denvera priča prekookeana, a kada stigne u Evropu sledi zid ćutanja.

Novinari u Srbiji su navikli na takav odnos Jokića prema medijima, ali u Parizu Amerikanci su bili šokirani onima šta ih je zadesilo. Naime, potrčali su da uzmu izjavu od Nikole, ali srpski košarkaš ih je ohladio.

Ameri su ostali zatečeni sve do trenutka kada im je kapiten Srbije Bogdana Bogdanovića objasnio o čemu se radi:

– Što Jokić ne priča sa medijima na Olimpijskim igrama? Sjajan je, ali znajte da Jokić priča samo sa mnom“, nasmejao se prvo Bogdanović, pa ponudio objašnjenje: „Vidite, u NBA ligi ako ne priča sa medijima, onda ga kazne. Ovde na Olimpijskim igrama nema kazni. Tako da kaže sebi da ne mora da priča. Ništa lično protiv vas ljudi – rekao je Bogdanović i tako jednim delom utešio i srpske novinare koji su se sada uverili da Jokić ne ignoriše samo domaće.

Serbia’s Bogdan Bogdanovic on why teammate Nikola Jokic hasn’t talked with the media at the Olympics: “He’s great, but he only likes to talk to me, you know that. In the NBA, if he doesn’t talk to media, he’ll get fined. But here (in the Olympics), there are no fines. So he says,…

— gary washburn (@GwashburnGlobe) August 6, 2024