Vučić: Za 3 meseca biće otvorena pruga Novi Sad – Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će pruga do Subotice biti gotova do 1. decembra i dodao da je ostalo još nekoliko stvari da se završi, poput probne vožnje i nadzora.

– Očekujemo da pruga bude otvorena do Dana ujedinjenja, do 25. novembra, što je velika stvar za našu zemlju i za Vrbas. Vrbas će biti centralna stanica između Novog Sada i Subotice. Dakle, za tri meseca imamo otvorenu prugu Beograd Subotica i Novi Sad Subotica, što je velika, velika stvar za našu zemlju, velika stvar i za Vrbas – rekao je Vučić za RTS.

Vučić je najavio radove i na pruzi koja će ići prema Banatu na kojoj će vozovi moći da idu i do 120 kilometara na čas.

– Od Pančeva preko opovske opštine, Zrenjanina, zatim do Kikinde, u stvari Novog Miloševa, pa bismo napravili krak do Kikinde i do Subotice i posebno Sombor-Vrbas, čime bismo spojili Sombor sa prugom Novi Sad-Subotica, odnosno Beograd-Subotice takođe. I ako uspemo taj dogovor da napravimo, onda bismo infrastrukturno i železnicom, čini mi se, spojili celu Vojvodinu, a posle toga samo da uradimo još Sombor-Mogujevo i naravno da obnovimo prugu Beograd-Šid – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Priština želi da iskoristi priliku i pre američkih izbora isprovocira sukobe na Kosovu i Metohiji, kako bi uvukli Srbiju u sukob sa NATO-om.

– I nemajte nikakve sumnje da im je to jedan od ciljeva i glavni cilj. Zato što znaju da posle decembra pitanje je kako i na koji način će moći da reaguju i šta će moći da, koliko će moći da provociraju – rekao je Vučić za RTS u Vrbasu, gde obilazi završne radove na železničkoj stanici „Vrbas Nova“, na pitanje novinara da prokomentariše najave Prištine da će otvoriti most na Ibru i proteste Srba zbog toga.

Dodao je da Prištinu ne interesuje dijalog i da im je jasno da međunarodna situacija u svetu ubrzava procese za koje su u Prištini mislili da će biti ograničeni ili limitirani.

– Videli ste vrlo oštro, jasno i nedvosmisleno upozorenje (Ričarda) Grenela, koji će svakako biti jedan od vrlo bliskih saradnika mogućem budućem predsedniku Trumpu. Ali i da se to ne dogodi, nisam siguran da i današnja, a i eventualna ili potencijalna buduća demokratska vlada u SAD želi da trpi i toleriše dugo vremena ovakvo ponašanje – ocenio je Vučić.

Naveo je da zna koliko je teško našem narodu na Kosovu i Metohiji i poručio da će država Srbija primiti značajan broj ljudi odatle u zdravstvene i prosvetne ustanove kako bi mogla dodatno finansijski da im pomogne.

– I ono što sam uvek govorio, to je da pogroma neće biti. A da je teško stanje, znam, to me boli, brine i muči svakoga dana. Ali moramo da vodimo pametnu, ozbiljnu, odgovornu i mudru politiku – zaključio je predsednik.

