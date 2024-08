Cene će vas iznenaditi: Koliko koštaju udžbenici i školski pribor za đake

Mesec avgust je počeo, a to za sve roditelje znači samo jedno – pripreme dece za novu školsku godinu su počele. Roditelje tokom ovog meseca čekaju dodatni troškovi i obaveze, a naročito roditelje đaka prvaka.

Spisak stvari koje treba kupiti za đake prvake nije mali, a sve to će uticati i na roditeljski novčanik, ipak postoji jedna olakšavajuća okolnost.

Sveske, knjige, olovke bojice, rančevi… Sve je to neophodno za početak školske godine. Kakva je situacija kod roditelja koji imaju đaka prvaka otkrila je Milica, majka prvaka, koja je podelila sve informacije o troškovima i do detalja otkrila koliko joj je novca bilo potrebno da spremi svoje dete za početak školovanja, prenosi Blic.

„Komplet knjiga za prvi razred osnovne škole košta 12.620 dinara, postoji i mogućnost plaćanja u tri rate, što meni, ali i ostalim roditeljima može dosta da olakša. Pored toga, potrebne su nam sveske za šest predmeta u školi. Postoji mogućnost izbora, tako da smo se odlučili za male sveske jer su one lakše za nošenje, osim sveske iz engleskog koja mora da bude velika. Prosečna cena sveske je oko 90 dinara. Veliku svesku smo platili 150, što znači da je to ukupno oko 690 dinara koštalo“, ispričala je Milica.

„Cena pernice je bila 1.500 dinara, blok je koštao oko 100 dinara. Osim ovog pribora opremu za fizičko, odnosno šorts i majicu sam platila oko 500 dinara“, kaže ona.

„Ranac je jedan od većih troškova kada je reč o polasku u školu, za njega sam izdvojila oko 6.000 dinara. Kada saberem, sve ovo do sada nas je koštalo oko 22.000 dinara“, ističe.

Cene školskog pribora u Beogradu

Cene nisu svuda iste, ali nema drastične razlike. Sve zavisi od toga gde se odlučite za ovu školsku kupovinu.

Komplet grafitnih olovki – od 80 dinara do 130 dinara

Rezač – 50 dinara

Gumice za brisanje – od 69 do 150 dinara

Drvene bojice – od 330 do 630 dinara

Vodene bojice – od 130 dinara do 400 dinara

Velika sveska – 150 dinara

Mala sveska – 80 dinara

Ranac – od 2.500 do 7.000 dinara

Pernica – od 340 do 1.300 dinara u zavisnosti od veličine i toga da li je puna ili prazna

20.000 roditeljima za đake prvake

Ono što je olakšavajuća okolnost za roditelje u Beogradu je da će porodice dobiti po 20.000 dinara po detetu koje pohađa osnovnu ili srednju školu. Prijavljivanje za ovu pomoć države počelo je još 22. aprila.

Isplata 20.000 dinara počinje 1. septembra.

„Umesto besplatnih udžbenika, dajemo priliku da se udžbenici razmene ili naslede, a svaka porodica u Beogradu dobiće 20.000 dinara po detetu, koje ide u osnovnu ili srednju školu. Nazvali smo tu odluku „đačka pomoć”. Novac će dobiti u septembru, koji je svakako najteži mesec po porodični budžet „, rekao je ranije Šapić.

Vučić: Za 3 meseca biće otvorena pruga Novi Sad – Subotica