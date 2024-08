Poslednje nedelje u avgustu FreeDOM Art Festival

Baš pred početak školske godine, od ponedeljka, 26. avgusta, do subote, 31. avgusta, nekoliko prostora u gradu zauzeće „FreeDOM Art Festival”, koji Dom omladine održava po deveti put. Ove godine tema je „Izvan granica“ a slogan pod kojim se široki publikum, raznih ukusa i uzrasta, poziva da posmatra, sluša, crta, komentariše, traži blago ili vozi bicikl, ovaj put je „Pređimo granice zajedno“.

Prijave za „Potragu za blagom“

Roditelji – prijavite svoju decu za društvenu igru „Potraga za blagom“ u okviru „Freedom Art Festivala“. Zakazazno vreme za potragu je utorak, 27. avgust, od 19 sati u Narodnoj bašti.

Najpre će biti upriličeno predavanje u saradnji sa JKP „Zelenilo“, posebno prilagođeno deci, o Narodnoj bašti: istoriji ovog prelepog parka, kao i životinjskim i biljnim vrstima koji se u njoj kriju. Predavanje treba da pomogne deci da dobiju i neke odgovore na pitanja koje će uslediti u potrazi koja potom sledi. Da učestvuju mogu deca uzrasta od 8 do 12 godina a biće formirana tri tima sa po oko petnaestoro dece. Prateći kartu, uz pomoć vodiča, rešavaće zadatke i zagonetke koje će dobiti u koverti, a odgovori će ih voditi do sledeće destinacije i tako sve dok ne stignu do „blaga“. Ovogodišnja tema potrage je „Narodna bašta nudi svašta“!

Broj mesta je ograničen a prijave se šalju na adresu e-pošte: dopancevo@gmail.com. Iz Doma omladine mole da, ukoliko niste sigurni da ćete moći da prisustvujete, da se ne prijavljujete kako ne biste unapred zauzeli mesto nekome ko bi to želeo i stvarno mogao da dođe.

Učešće je besplatno!