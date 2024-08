U 10 SATI ZABELEŽENO 35 STEPENI Evo u kom delu Srbije je najtoplije

U Srbiji je u 10 sati najtoplije bilo u Somboru, Novom Sadu i Beogradu, gde je izmereno 35 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Zrenjaninu i Kikindi bilo je 34 stepena, a 33 stepena izmereno je na Paliću i u Sremskoj Mitrovici. U Valjevu, Kragujevcu i Negotinu temperatura je bila 32 stepena.

Najsvežije je bilo na Kopaoniku, u Požegi i Sjenici, gde su izmerna 23 stepena.

Na području cele Srbije danas je zbog visokih temperatura na snazi crveni meteo-alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno.

RHMZ je upozorio da će se u Srbiji do 18. avgusta zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stepen Celzijusa.

Maksimalne dnevne temperature do +41 stepen Celzijusa

RHMZ upozorava na jak toplotni talas na području Srbije u toku cele sedmice, od 12. do 18. avgusta, sa 35 do 41 stepen Celzijusa.

U Beogradu se očekuje da u istom periodu bude veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 stepeni.

Očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 23 do 26 stepeni.

Cela Srbija danas će biti pod najvišim stepenom upozorenja, „crvenim“ meteoalarmom.

(Pančevac/Novosti)

Stigle paklene vrućine, danas do 41 stepen