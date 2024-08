Koliko košta opremanje đaka za početak školske godine

Polazak u školu predstavlja jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje, posebno kupovina školskog pribora, udžbenika. Troškovi znatno variraju u zavisnosti od toga šta se kupuje, ali u Vršcu roditelji prvaka mogu da odahnu, jer je grad obezbedio i udžbenike i pribor.

Za nešto više od dve nedelje đaci će ponovo sesti u školske klupe, a kako bi ih pripremili za novu školsku godinu njihovi roditelji će morati da izdvoje u proseku od 15.000 do 30.000 dinara.

“Imama 2 školarca za sad, jedan je četvrta godina srednje jedan će 6. razred, generalno ne znam koja jecena, znam da su knjige za 6.ti razred bile negde oko 18.000, to smo nabavili”, kaže jedan roditelj.

Troškovi značajno variraju u zavisnosti od toga da li se kupuju osnovne ili prosečne potrepštine. Tako kompleti udžbenika koštaju između 10.000 i 20.000 u zavisnosti od razreda, male sveske od 29 do 110 dinara, velike od 59 do 200. Pune pernice od 700 do 2800, rančevi od 900 do 8000. U proseku samo za školski pribor i sveske potrebno je izdvojiti oko 10.000 dinara.

“Četvoro dece imam, troje dece su školarci pa teško, realno i preko godine, a ne sada kada počinje škola, knjige su prilično skupe, školski pribor, tako da eto, treće dete ima povlastice ima povlastice da dobije besplatne knjige ali opet ne sve, nešto smo morali i da kupimo tako da troškovi su veliki”, navodi roditelj đaka.

Roditelji prvaka u Vršcu već nekoliko godina unazad imaju značajnu olakšicu jer grad za sve prvake obezbeđuje komplete udžbenika, rančeve i školski pribor.

*Želimo na taj način da obradujemo naše mališane koji polaze u školu, zanmo da je to za njih ali i za njihove porodice veoma značajan trenutak, ali i veliki teret za njihov budžet. Kompleti neće biti u gradskoj upravi nego će stići u škole i oni će 1. septembra kada bude prijem đaka prvaka u školama dobiti svoje rančeve i udžbenike, pa eto što se toga tiče ne moraju da brinu ali ne samo to, obezbedili smo i školski pribor za prvake tako da će oni kompletno biti spremni za polazak u školu”, kaže Miroslav Lepir, član GV za obrazovanje.

Udžbenici su svakako najveći izdatak, kada je opremanje školaraca u pitanju, a jeftinije će proći oni koji se odluče za kupovinu polovnih udžbenika. Podetimo, pravo na besplatne udžbenike imaju socijalno ugrožene porodice, đaci sa smetnjama u razvoju ili određenim invaliditetom i učenici koje su treće dete u porodici.

(RTS)

