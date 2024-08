NESATAŠICA KRVI TOKOM LETA: Iz Crvenog krsta Pančevo upućen apel sugrađanima da pomognu

Nema dovoljno krvi zalihe su na minimumu , iz Crvenog krsta pančevo upućen apel sugrađanima da pomognu i daju krv .Pružena ruka i tečnost kao što je krv nema cenu i ne može da se kupi zato je neophodno da humani ljudi pomognu i daju krv.

Nestašica krvi tokom leta i dalje se nastavlja nema svih krvnih grupa Svake srede su akcije dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta Pančevo .Apel je uputila i sekretarka Crvenog krsta Milica Todorović i zamolila humane ljude da pomognu našim sugrađanima kojima je najteže.

Jedinice krvi su na izuzetno niskom nivou i želimo da našim pančevcima prenesemo jednu lepu poruku koju žitelji Zrenjanina prenose i kažu da su dobrovoljni davaoci krvi srce Banata.Hajde da i mi pančevci budemo srce i pomognemo i budemo spremni da pružimo ruku , jer verujte da su jedinice krvi na procentu od svega 10 posto što je vrlo malo .Hajde da mi kažemo idemo da damo krv, rekla je Milica Todorović sekretarka Crvenog krsta Pančevo .

Zalihe svega na deset posto što je nedovoljno za lečenje pacijenta koji su na bolničkom lečenju , dešavaju se i vanredne situacija gde su jedinice krvi neophodne u većim količinama. Svi koji žele da pomognu mogu to da učine svake srede od 9 do 12 osim poslednje kada je akcija u popodnevnim satima 13 do 17 sati.

(Pančevac/RTV Pančevo)

