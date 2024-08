U biblioteci u Kovačici počele letnje kreativne radionice

U Opštinskoj biblioteci u Kovačici su počele letnje kreativne radionice decu. Prvoj radionici prisustvovalo je preko 20 mališana koji su imali priliku da se oprobaju u slikarstvu. Prethodno, biblioteka je organizovala kretivne radionice i u Padini.

Letnje kreativne radionice za decu igraju ključnu ulogu u razvoju mašte i kreativnih veština, omogućavajući mališanima da kroz igru i umetnost izraze svoje misli i ideje. One pružaju deci priliku da se povežu sa vršnjacima, razvijaju društvene veštine i osećaj zajedništva, a istovremeno ih motivišu da istraže svet knjiga s obzirom na to da se u našoj opštini one svakog leta održavaju u Opštinskoj biblioteci Kovačica.

Kroz kretivne aktivnosti, deca doživljavaju biblioteku ne samo kao mesto za čitanje, već i kao inspirativni prostor za učenje i stvaranje.

U sredu 14. avgusta, u biblioteci u Kovačici održala se prva od radionica za decu “Pastelna duga” slikarke Nataše Knjazovic. Deca su imala priliku da svoju maštu i kreativnost i pretoče u umetničko delo. Tema ove umetničke radionice je bila slobodna, što je za decu bio izazov koji su uspešno savladali.

Do kraja avgusta Opštinska biblioteka u Kovačici organizovaće još tri radionice. Naredna će biti održana u petak 16. avgusta u 18 sati u parku ispred biblioteke a tema su eksperimenti. Predavač će biti Martina Hrćan Lukač dugogodišnja saradnica biblioteke. Prijave za radionicu nisu potrebne dovoljno je samo deca da dođu i oprobaju se i u ulozi hemičara.

(RTV OK)